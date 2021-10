Fortaleza: Saiba como conseguir passagens e hospedagem para participação em formações e campeonatos

12:28 | Out. 18, 2021

Programa da Prefeitura de Fortaleza financia passagens e hospedagem para eventos que tenham foco no desenvolvimento das habilidades dos jovens

O programa Voa Juventude, da Prefeitura de Fortaleza, concede passagens aéreas e terrestes, além de hospedagem, para jovens que participarão de eventos que tenham como foco o desenvolvimento de suas habilidades. Conforme informações da Prefeitura, entram no bojo de atividades: eventos, congressos, campeonatos, seminários, feiras, mostras ou cursos.

Estão aptos a receber o benefício jovens de 15 a 29 anos. Para os menores de 18 anos, é necessário apresentação do documento dos pais junto à declaração conjunta de autorização de viagem. Solicitações são feitas de forma online e gratuita e com prazo mínimo de 15 dias antes do evento.

A documentação exigida é:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

- RG ou documento de identificação com foto

-CPF

- Comprovante de endereço dos últimos três meses

-Declarar que não tem condições de custear com recursos próprios a viagem

- Convite ou inscrição no evento e os motivos para a concessão de passagens

O “Voa Juventude” acontece desde 2019 e, de acordo com a Prefeitura, já levou jovens para vários estados do Brasil, como Roraima, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Brasília, Rio Grande do Sul, Maranhão, Bahia, Pernambuco, e, também, para o exterior: Argentina, Estados Unidos, Portugal, Alemanha e Emirados Árabes.

Serviço

Portal Seleção Juventude, clique aqui





Tags