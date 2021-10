Bairro Cocó: vídeo mostra pessoas recolhendo sobras de caminhão de lixo

Está circulando nas redes sociais um vídeo que mostra cerca de oito pessoas recolhendo as sobras do caminhão de lixo e de barris de lixos, descartados por um supermercado localizado no bairro Cocó. As pessoas estavam, mais precisamente, na rua Bento Albuquerque. Procurado pelo O POVO, André Queiroz, responsável pelo registro, disse que no momento em que o caminhão da coleta estava recolhendo o lixo do supermercado, "várias pessoas foram até lá para pegar do caminhão algumas coisas que achavam que podia ser consumidas", relata.

O vídeo foi gravado no dia 28 de setembro, mas publicado no Tik Tok, por André, há quatro dias. As imagens também viralizaram em outras redes sociais. Usuários se sensibilizaram com as cenas gravadas: "Dói, viu? Devolvam a dignidade ao nosso povo!". Outros usuários também compararam as imagens com as cenas veiculadas pela mídia há dois anos, em que venezuelanos comiam restos diretamente dos caminhões de lixo, por causa da fome que atravessavam no país de origem.

