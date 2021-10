Dois adolescentes e um jovem são resgatados de afogamento na Praia do Futuro neste sábado, 16

Dois adolescentes e um jovem foram resgatados de afogamento da Praia do Caça e Pesca, neste sábado, 16. As vítimas foram uma menina de 12 anos, um menino de 15 anos e um jovem de 19. Os três foram socorridos por guarda-vidas com uso de moto aquática da 1ª Companhia de Salvamento Marítimo do Corpo de Bombeiros, que atendem a Praia do Futuro. Os jovens não precisaram de acompanhamento médico.

De acordo com o tenente Bruno Torquato, responsável pela área, o local é um dos que mais tem registro de afogamento devido ao encontro do Rio com o mar. “O local é bastante atrativo para banhistas, mas muito perigoso em virtude das fortes correntes e profundidade em alguns pontos”, explica.

Outros dois dos 11 postos de guarda-vidas localizados na extensão da Praia do Futuro, na Área Integrada de Segurança 10, também registraram ocorrências neste sábado. Em um deles, um turista de Rondônia de 49 anos foi atingido por uma onda, caiu e feriu a cabeça.

Uma turista do Pará de 32 anos também sofreu um acidente na Praia do Futuro. Ela pisou em falso e acabou torcendo o tornozelo. A vítima foi conduzida ao hospital por meios próprios, de acordo com a ocorrência do Corpo de Bombeiros.



