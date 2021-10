Passeio ciclístico oferece equipamento para pessoas com deficiência em Fortaleza; veja como participar

Neste sábado, 16, entre 9h e 13 horas, a segunda edição do programa Bike sem Barreiras vai oferecer equipamentos e passeio ciclístico para pessoas com deficiência. De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, três modelos de bicicletas adaptadas estarão disponíveis e há apoio de estudantes de Educação Física e Fisioterapia.

O projeto, parceria da Prefeitura e da Uninassau, que contribuir com o lazer e inclusão de pessoas com deficiência. "Fortaleza tem sido referência no uso da bicicleta como meio de transporte e também como lazer. Com o Bike sem Barreiras, queremos incluir essas pessoas na prática de esporte", destaca Juliana Coelho, superintendente da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), em nota.

Modelos das bicicletas: handbike, que é um triciclo adaptado para ser pedalado com as mãos; uma bicicleta dupla, pedalada por uma pessoa com deficiência visual e pelo monitor ou acompanhante; e uma bicicleta adaptada com uma cadeira de rodas no lugar da roda dianteira, voltada para usuários com tetraplegia ou deficiência múltipla.

Serviço

Local: tenda do Bike sem Barreiras funciona ao lado do Centro Cultural Belchior e em frente ao projeto Praia Acessível.

Rua dos Pajeús - Praia de Iracema

Os passeios contam com apoio de alunos da Uninassau. São instrutores para a utilização das bikes e, se necessário, acompanham durante o percurso, executado na ciclofaixa da Praia de Iracema.

