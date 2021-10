Polícia Civil investiga crime contra consumidor em loja no Edson Queiroz

A Polícia Civil investiga um crime contra consumidor na loja Zara, em Fortaleza, no último sábado, 9. Uma contadora teria sido constrangida ao se recusar a pagar uma quantia em dólar. De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado por meio de um Boletim de Ocorrência Eletrônico (BOE).

O procedimento foi transferido para o 26º Distrito Policial, que realiza buscas e apura as circunstâncias do caso.



Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101.0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As denúncias também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3101.3531 do 26º DP. O sigilo e o anonimato são garantidos.

Outro caso

No dia 19 de setembro a delegada Ana Paula Barroso, diretora-adjunta do Departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis (DPGV) da Polícia Civil do Ceará, foi alvo de racismo na loja Zara, do shopping Iguatemi, em Fortaleza. O crime foi registrado após relato da vítima ter sido barrada na entrada do estabelecimento pelo gerente do local “por questões de segurança”.

