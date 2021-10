Polícia Civil investiga homicídio na Barra do Ceará

A Polícia Civil, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), investiga um homicídio contra uma vítima do sexo masculino, sem identificação. O crime aconteceu nesta quarta-feira, 13.

"O corpo da vítima de sexo masculino, ainda não identificada formalmente, foi encontrado em uma via do bairro com perfurações decorrentes de arma de fogo. Uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) compareceu ao local, onde coletou os indícios que subsidiarão as apurações", divulgou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

De acordo com o órgão, o DHPP seguirá à frente das investigações com o objetivo de elucidar as circunstâncias, além de identificar e capturar os suspeitos de praticarem o crime.

Denúncias



A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101.0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As denúncias também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3257.4807, do DHPP, que também é o WhatsApp do Departamento. O sigilo e o anonimato são garantidos.



