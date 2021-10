Professor de matemática foi vítima de latrocínio, diz Polícia

A Polícia Civil prendeu dois homens e apreendeu dois adolescentes suspeitos de participação na morte do professor de Matemática, Marcos Aurélio Marques, 49, que teve o corpo localizado no último dia 25 de setembro.

As prisões e detenções ocorreram nessa segunda-feira , 4, e na última sexta-feira, 1º. Familiares relataram que, durante o reconhecimento, o rosto dele estava desfigurado. Conforme O POVO apurou, os pertences de "Marquinhos", como era conhecido, não estavam com ele. O carro que o educador dirigia foi abandonado no Grande Bom Jardim.



No dia do crime, Marcos saiu de casa, no bairro Bom Jardim, para jogar vôlei e não chegou à quadra. Os amigos estranharam a ausência dele, já que o professor era muito assíduo e costumava publicar todas as ações nas redes sociais. Ele não voltou para casa e, então, as pessoas começaram a se mobilizar para encontrá-lo. O POVO apurou que Marcos foi encontrado em um matagal na rua Orlando Dias. O corpo dele estava envolvido em uma rede de tecido e estava com sinais de asfixia.

