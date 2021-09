Centro de Educação Infantil inaugurado em Fortaleza leva nome de professora vítima da Covid

Um Centro de Educação Infantil (CEI) de Fortaleza inaugurado nesta quinta-feira, 30, leva o nome de uma professora vítima da Covid-19. A professora Maria Luiza Mota Machado morreu em março deste ano e agora seu nome está em uma instituição de ensino da rede municipal da Capital. A escola, no José Walter, é o sexto Centro entregue pela Prefeitura em 2021.

Assim como as demais unidades inauguradas este ano, o equipamento tem atendimento de berçário, que inicia a partir de 2022. De acordo com a Prefeitura, outras 25 CEIs estão em construção, com expectativa de novas unidades entregues nos próximos dias. "Nós temos 25 centros em construção e outros três ou quatro já prontos para entregar. Terminando setembro, conseguiremos ter executado 25% do plano de governo", pontuou o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT).



Fortaleza recebeu ontem, 25, o Centro de Educação Infantil Antonia Agostinho de Sousa, no Residencial Yolanda Queiroz, localizado no bairro Edson Queiroz. Além dessa unidade, foram inaugurados outros centros no bairro Planalto Ayrton Senna, Bom Jardim (Residencial Miguel Arraes) e dois no São Bento.



A unidade inaugurada nesta quinta leva o nome da Professora Maria Luiza, vítima de Covid-19. De acordo com nota de pesar Secretaria Municipal da Educação (SME), a profissional atuou na pasta até o ano de 2013. Familiares da professora estiveram na inauguração. "É uma justa e digna homenagem para quem tanto doou-se à comunidade e à causa da educação", ressaltou o prefeito.

