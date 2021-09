PF investiga 37 servidores suspeitos de receber o Bolsa Família de forma irregular no Ceará

A Polícia Federal investiga 37 servidores públicos do Ceará que estariam recebendo o Bolsa Família, benefício social voltado para pessoas em situação de pobreza ou extrema pobreza, de forma irregular. Nesta sexta-feira, 24, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão. De acordo com informações da PF, os 37 nomes deverão ser intimados e ouvidos.

As investigações identificaram, a partir do cruzamento de dados, que todos os servidores que recebiam o benefíciam tinham salário acima de R$ 2 mil e, portanto, não fazendo parte do público alvo da política.

As investigações, que começaram em 2020, pretendem investigar o material apreendido, com a análise sobre o fluxo financeiro dos suspeitos, apurando-se se há participação de terceiros. "Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelo crime de estelionato qualificado, e, se condenados poderão cumprir penas de até 6 anos de reclusão", afirma nota da Polícia Federal.

Com informações de Mônica Damasceno, da Rádio OPOVO/CBN

