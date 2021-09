Quase meia tonelada de droga é encontrada dentro de imóvel em Pacatuba. Foram 477,2 quilos de maconha, além de oito quilos de crack e quatro pacotes com substância semelhante à cocaína. Ação do Comando Tático Motorizado (Cotam) da Polícia Militar do Ceará aconteceu na tarde de terça-feira, 21, após recebimento de informações sobre movimentação suspeita no local.

Ainda em setembro, o Cotam havia apreendido 800 quilos da droga em Fortaleza.

Em Pacatuba, no bairro Timbozinho, policiais adentraram o imóvel apontado e já sentiram forte cheiro de maconha. Além da droga, foram encontrados recipientes utilizados para multiplicar a quantidade de droga e duas balanças de precisão.

