Prefeitura de Fortaleza lança pacote de educação inclusiva com seleção de estagiários; confira

Dentre as medidas anunciadas, estão o processo seletivo para estagiários dos cursos de Psicologia e de Pedagogia e a ampliação do número de salas multifuncionais, bem como aquisição de dez mil tablets

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), realizou o lançamento, em transmissão nesta quarta-feira, 22, de um pacote de ações que busca promover o "fortalecimento da educação inclusiva" no Município. Processo seletivo para 530 estagiários dos cursos de Psicologia e de Pedagogia, ampliação do número de salas multifuncionais e aquisição de dez mil tablets são algumas das medidas. Investimento será de R$ 19,9 milhões.

O anúncio é feito na Semana Inclusiva da Educação, evento promovido pela Secretaria Municipal da Educação (SME) e que marca o Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência, celebrado em 21 de setembro. Segundo informou gestor em transmissão, Fortaleza consegue atender atualmente a 100% da demanda de alunos que se enquadram nesse grupo e que necessitam de atenção mais direcionada.

Dessa forma, a Prefeitura pretende expandir e criar novas medidas para fortalecer a educação inclusiva. Uma das ações a ser colocada em prática é o lançamento de um processo seletivo para 530 estagiários dos cursos de Psicologia e de Pedagogia, que vão auxiliar professores no Atendimento Educacional Especializado ofertado pelo Município aos alunos com deficiência.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além disso, será realizada uma licitação para promover a formação de gestores, de educadores e de técnicos da educação inclusiva. O número de salas de aula adaptadas a pessoas com deficiência será ampliado, e a quantidade de equipamentos desse porte vai passar de 210 para 265, conforme prefeito. O

Confira ações e o investimento que será feito:

Seleção de 530 estagiários de Psicologia e de Pedagogia (R$ 5,1 milhões);

Seleção de 12 Psicopedagogos (R$ 894 mil);

Programa para formação em educação inclusiva (R$ 1,5 milhão);

Distribuição de Tabletes (R$ 9,8 milhões);

Implantação para salas multifuncionais (R$ 1,7 milhões);

Adquirir equipamentos e jogos pedagógicos para as salas multifuncionais (R$ 420 mil).

De acordo com Sarto, quem tiver interesse em participar dos processos seletivos deve acompanhar os canais oficiais da Prefeitura, como o site. Gestor também aproveitou momento para destacar que Fortaleza é atualmente a primeira capital do Norte e do Nordeste em educação inclusiva e a terceira do Brasil.

"O fundamento da pessoa humana é o conhecimento, sem o conhecimento, sem educação, a gente não transforma as pessoas (...) O conhecimento liberta, faz você senhor de si", frisou o prefeito, afirmando ainda estar "muito feliz" com o lançamento do pacote, levando em conta sua importância.





Veja transmissão:

Tags