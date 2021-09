Polícia e tratores atuam durante despejo em ocupação do Vicente Pinzón

Famílias que ocupam lotes no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza, estão sendo expulsas em ação de desocupação nesta quarta-feira, 22. Segundo pessoas que moram no bairro, a Polícia Militar (PM) chegou ao local por volta das 6h30, colocou parte dos móveis pra fora das casas e tratores estão fazendo a derrubada das construções. Os lotes ficam na avenida Douglas Marshall com rua Narcisio Lima e começaram a se formar em janeiro de 2021. Conforme O POVO apurou, moradores tentam tirar telhados das casas para salvar parte do que foi erguido.

De acordo com informações da advogada Mayara Justa, do Escritório de Direitos Humanos e Assessoria Jurídica Popular Frei Tito de Alencar (EFTA), não há aval jurídico para a ação. A ocupação Alto das Dunas, de acordo com o Escritório, reúne 313 famílias. O despejo estaria relacionado com decisão liminar da 27ª Vara Cível de Fortaleza, lançada em abril deste ano.

Jairo Oliveira, agente social e morador do local, relata que já houve uma integração de posse ilegal anteriormente e, posteriormente, uma audiência de justificação de posse. "O que aconteceu aqui foi um ato de extrema ilegalidade", afirmou sobre as demolições. Os moradores da ocupação fazem parte de uma campanha chamada Despejo Zero e demandam seus direitos sob os terrenos pelos quais alegam não possuir donos.

O POVO solicitou informações à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda retorno.

Com informações da repórter Angélica Feitosa

