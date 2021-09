50 pneus e aros são encontrados com suspeito de em furtos de caminhonetes

Uma informação anônima sobre a localização de estepes de veículos furtados levou equipes da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC) a montar campana e conseguir a confissão de um homem sobre a procedência irregular dos equipamentos. Foram apreendidos cerca de 50 aros e pneus de caminhonetes, jogos de chaves de roda e calotas de rodas, além de alicates para corte de corrente, na rua Professor Mário Rocha, no bairro Joaquim Távora, em Fortaleza nesta segunda-feira, 20. Os alvos seriam caminhonetes ou veículos que têm o estepe alocado na parte externa do carro. Os dados foram repassados em coletiva de imprensa no fim da manhã desta terça-feira, 21, na sede da Delegacia Geral da Polícia Civil, no Centro.

A ação da Polícia aconteceu no bairro Joaquim Távora, em Fortaleza, na segunda-feira, 20. O homem preso, que confessou adquirir os equipamentos de forma ilegal, foi identificado como Jonathan Lenon Custodi, 23, sem antecedentes criminais. "Ele confessou que comprava de infratores, bem como praticava o furto. Pela quantidade de equipamentos encontrados, ele deveria praticar o crime há algum tempo", afirmou Rafael Biase, delegado adjunto da DRFVC. O suspeito preso foi autuado por furto e receptação qualificada.

Ainda de acordo com Biase, o homem confessou o crime e disse que revendia o material na Feira da Parangaba.

De acordo com a Polícia, ele foi autuado pelo crime de receptação qualificada. De acordo com o delegado, vítimas podem se dirigir à DRFV com o veículo e o Boletim de Ocorrência para constatar se o pneu roubado é um dos encontrados com o suspeito. Os delegados pedem à população que tiveram seus steps furtados se dirijam, com o documento do veículo e o Boletim de Ocorrência, para a sede da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC), no bairro Maraponga para resgatar o pneu.

SERVIÇO

Para regatar os pneus e calotas se dirigir à sede da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC), na avenida Godofredo Maciel, 2800, Maraponga, com os documentos do veículo e o boletim de ocorrência.

