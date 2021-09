Corpo é encontrado decapitado no Jangurussu

A cabeça da vítima foi encontrada próxima ao corpo, na rua José do Prado, no bairro Jangurussu, em Fortaleza

Um corpo de um homem foi encontrado decapitado na manhã deste domingo, 19, na rua José do Prado, no bairro Jangurussu, em Fortaleza. A cabeça também foi achada próxima ao local.

A vítima estava sem identificação. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), uma equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionada para atender a ocorrência.

A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) esteve no local e colheu indícios que subsidiarão as investigações. O DHPP instaurou dois inquéritos policiais e está à frente das apurações.



