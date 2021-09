Morre médico neuropediatra Sávio Caldas Alencar neste sábado, 18

Sávio era especialista em TDAH, com foco no transtorno do espectro autista

O médico neuropediatra Sávio Caldas Alencar, 40, morreu neste sábado, 18, em Fortaleza. Especialista em Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), com foco no transtorno do espectro autista, ele atuava há mais de 15 anos na área. A causa da morte não foi oficialmente informada.

Em nota, o Sindicato dos Médicos do Ceará lamentou a morte, expressando sentimentos de condolências e solidariedade aos familiares, amigos e admiradores. "A entidade reitera o respeito e admiração ao legado deixado por esse excelente profissional, que atuava como neuropediatra há mais de 15 anos", frisou.

Nas redes sociais, mães de pacientes do doutor Sávio manifestaram tristeza pela morte, bem como colegas.

"A família Fisioeterapias está de luto pela perda de um grande companheiro nos cuidados de nossos pequenos! Nossos corações hoje ficaram tristes", escreveu o perfil institucional da Clínica Fisioeterapias.

O Studio Infantil de Fisioterapia também manifestou pesar em conta institucional. "Perdemos um profissional exemplar que abraçou a missão na neuropediatria com maestria."

