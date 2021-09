Pistola com desenho de faca, cobra e caveira é apreendida na Barra do Ceará

A arma é de calibre 380, marca MD1 com carregador e 25 munições intactas.

Uma pistola com o desenho de uma faca e uma cobra na caveira foi apreendida na Barra do Ceará, em Fortaleza, na quinta-feira, 16. A arma é de calibre 380, marca MD1 com carregador e 25 munições intactas.

Policiais militares do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) identificaram quando um homem jogava um objeto nas pedras próximo do mar. A situação aconteceu na rua José Roberto Sales com avenida José Lima verde.

Após ação dos policiais, a arma foi apreendida e Francisco Alexandre Garcia da Silva, 21 anos, que possui antecedentes por tráfico de drogas, foi autuado por porte ilegal de arma de fogo. O procedimento foi feito no 10º Distrito Policial, no bairro Antônio Bezerra.

A Polícia Civil agora investiga o envolvimento dele em outros delitos na região. As informações são da assessoria de comunicação da Polícia Militar do Ceará.

