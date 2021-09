Trecho da avenida Mozart Pinheiro de Lucena, em Fortaleza, será bloqueado para obras

Bloqueio terá duração de 30 dias para execução das obras do Projeto Meu Bairro Empreendedor. As obras iniciam na segunda-feira, 13

A partir da próxima segunda-feira, 13, o sentido sul/norte da Av. Mozart Pinheiro de Lucena, em Fortaleza, será bloqueado no trecho referente à avenida Washington Luiz e rua Desembargador Hermes Paraíba. O bloqueio, para a execução das obras do Projeto Meu Bairro Empreendedor, terá duração de 30 dias.

A opção de desvio para quem trafegar pela avenida é dobrar à direita na Washington Luiz, à esquerda na rua Antônio Arruda, à esquerda na rua Desembargador Hermes Paraíba e à direita retornando ao itinerário original. Durante o período de obras, agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) estarão oferecendo suporte até que haja adaptação dos motoristas e pedestres.

Sobre a obra

Após a conclusão das obras, que serão executas pela Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf), tendo durabilidade de seis meses, o trecho vai dispor de um novo sistema viário com mais de 2 km de ciclofaixas, pavimentação em piso intertravado, travessias elevadas, calçadas reformadas e 26 mil metros quadrados de urbanização. As mudanças visam oferecer espaços mais amplos e acessíveis para pedestres, ciclistas e motoristas que circulam pela região.

Além disso, serão instalados, ao longo de toda a avenida Mozart Pinheiro de Lucena, mobiliários urbanos como: lixeiras, bancos e jardineiras. A via passará a contar também com arborização e paisagismo por meio do plantio de árvores e arbustos ornamentais. O investimento para execução da obra é de R$ 3,1 milhões.

Desvio de linhas

Por conta das obras no trecho, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) altera o itinerário das linhas 114 - Cj Nova Assunção/Francisco Sá e 212 - Jardim Guanabara/Nova Assunção I. O desvio acontece pela Av. Washington Luiz, que acessam a Rua Antônio Arruda e retornam para a Rua Desembargador Hermes Paraíba, voltando ao itinerário original.

