Edição de domingo do O POVO estreia formato standard

A edição dominical do O POVO volta a circular em formato standard a partir deste domingo, 12, assim como nos demais dias da semana. Dessa forma, o DOM, jornal de Domingo, passa a ter o mesmo tamanho das edições de segunda a sábado, aderindo ao formato já conhecido e familiar do público, mas carregando uma linguagem mais “revistizada”.

Segundo a jornalista e diretora-executiva de Jornalismo, Ana Naddaf, as inovações proporcionam um olhar mais artístico às páginas. “Mantivemos a base sólida (e premiada) do projeto gráfico atual, mas explorando novas possibilidades visuais e do design para intensificar a linguagem mais ‘revistizada’ da edição e surpreender ainda mais o nosso leitor.”, pontua.

Além da mudança de tamanho do jornal, a marca do O POVO na capa volta a ser escrita por extenso, deixando para trás o “OP” que antes era utilizado. As notícias de Esportes e do Vida&Arte passam a ser publicados em cadernos separados, com destaque para os conteúdos de cada segmento.

Para o editor de Editorial de Design da Redação, Amaurício Cortez, este foi um projeto que permitiu, mesmo em um curto espaço de tempo, parar para um olhar mais aprofundado sobre a forma de um trabalho, aproveitado o projeto gráfico matriz, desenvolvido pelo designer Gil Dicelli. "Observamos também nossas trajetórias gráficas, o mercado e a experiência de nosso leitor. Tudo isso, serviu de base para elaborarmos cenários e trajetórias de inovação."

Para ele, desafio prático desta mudança, foi não ser apenas uma adaptação do projeto gráfico existente, mas, um projeto que agregue novos estímulos e significados. "A proposta é um projeto que valorize e promova a arte, o design e a fotografia, com linguagem editorial ainda mais “revistizada”, onde cada um dos 4 blocos possui uma capa, como oportunidades em testarmos novas experiências e significados das artes gráficas e comunicação visual", Ele ressaltou reforçou que este projeto foi concebido também por Ana Naddaf e Cristiane Frota.



A seção Farol continua sendo publicada no início da edição com a análise das notícias da semana feita por jornalistas da Casa. Nela, também encontram-se Frases da Semana, charge e a entrevista do “2 dedos de prosa”. Saindo da seção, o leitor dispõe de reportagens, Notícias do dia, entrevista do domingo (“Aguanambi 282”), Ciência&Saúde e de textos de Opinião.

Mesmo tendo sua marca renovada no fim de julho, o caderno de Esportes também apresenta inovações ao fazer uso de novas cores e de um visual mais límpido. Com a programação renovada e com colunistas variados no digital, o segmento também ganha mais espaço para conteúdo e valorização das imagens.

Já no caderno do Vida&Arte, o leitor encontra crônicas das escritoras Izabel Gurgel e Tércia Montenegro, além de todo o conteúdo noticioso sobre cultura e entretenimento. Além disso, as capas de domingo do segmento são um convite para fotógrafos, designers e demais artistas criarem uma capa-pôster, que pode ser colecionável.

O caderno DOM foi criado em janeiro de 2014. Em junho de 2015, ele se tornou uma edição dominical completa. Quase quatro anos depois, ele foi substituído pelo formato berliner, no dia 9 de janeiro de 2018. Agora, volta ao standard.

Sendo um pouco menor em tamanho, o DOM no seu antigo formato investia em grandes reportagens, além de material analítico com diferentes vozes. Após as novas mudanças, no entanto, a profundidade no que diz respeito aos conteúdos continua, mas passa a ter uma linguagem mais “revistizada”.

De acordo com Ana Naddaf, voltar ao formato original é uma forma também de valorizar o jornal impresso. "Agora, a edição dominical volta ao seu formato original, reforçando nosso compromisso com a manutenção do jornal impresso e a valorização desta plataforma", explica.



Confira a renovação domingo próximo ,12, em: mais.opovo.com.br/flip

