Comunidade João XXIII recebe ações pelo Setembro Amarelo

O Instituto Compartilha - Sameac realiza uma série de ações que integram a campanha Setembro Amarelo na comunidade João XXIII, em Fortaleza. O mês marca a campanha de prevenção ao suicídio. De acordo com a instituição, a ideia é orientar famílias e jovens para que estejam atentos aos pequenos sinais e saibam como buscar ajuda especializada.

A ação está vinculada ao Comunidade Viva, projeto de assistência comunitária que o Instituto mantém no João XXIII, com atendimento de saúde e bem-estar e assistência social. Segundo o instituto, na programação do Setembro Amarelo estão incluidas rodas de conversa e visita domiciliar com orientações sobre a prevenção ao suicídio, além de atendimento psicossocial que atende as famílias em casa. O projeto conta, ainda, com equipe multidisciplinar: psicólogo, terapeuta ocupacional, enfermeira, nutricionista e assistente social.

“Buscamos orientar e acolher as famílias, que vivem em vulnerabilidade social, de modo a fortalecer o diálogo e ajuda-las com atendimento psicossocial básico, visto que os casos de suicídio têm aumentado significativamente com a pandemia, em decorrência do confinamento social, incertezas e desemprego, fatores que afetam a saúde mental, principalmente, das famílias mais necessitadas”, explica Hellayne Viana, Coordenadora do Setor de Serviço Social do Instituto Compartilha e do Projeto Comunidade Viva.

Sobre a instituição

O Instituto Compartilha - Sameac, com sede em Fortaleza, é uma instituição sem fins lucrativos, que tem como missão desenvolver soluções em saúde pública e ações para o fortalecimento das organizações da Sociedade Civil (OSC). Desde 1955, presta serviços exclusivos em saúde pública no Brasil. Ao longo de mais de 60 anos, realizou a gestão do Hospital Universitário Walter Cantídio e da Maternidade Escola Assis Chateaubriand (MEAC). Hoje, o Instituto atua em parceria com prefeituras, empresas e outras instituições na área de saúde e Terceiro Setor.

Confira iniciativas de psicoterapias gratuitas no Ceará

Psicólogos Voluntários do Ceará

Agendamentos pelo Instagram (@psicólogosvoluntariosceara) ou pelo e-mail ([email protected]).

Escuta Terapêutica do Projeto Carmens

Agendamentos pelo Instagram (@carmens_comunidade) ou pelo e-mail ([email protected]).

Conexão Afetiva

Público Alvo: profissionais e colaboradores da área da Saúde, profissionais de segurança, pacientes com Covid e familiares de pacientes com Covid.

Agendamentos pelo Instagram (@plantaopsi_) ou pelo site (www.conexaoafetiva.com.br).

Plantão Coronavírus

Iniciativa do Governo do Ceará. É possível ser atendido pelo WhatsApp (85 98439-0647) ou pelo telefone (0800 275 1475)

Centro de Atenção Psicossocial (Caps)

É possível ainda receber atendimento psicológico gratuito por meio dos Caps, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). Veja lista de endereços e contatos em Fortaleza:

Caps da Regional I

CAPS GERAL

-Centro de Atenção Psicossocial Nise da Silveira – Rua Soares Balcão, 1494- São Gerardo. Telefones: 3105.1119 / 3452.1960

CAPS AD

-Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas Dr. Airton Monte – 24hs

Av. Monsenhor Hélio Campos, 138 – Cristo Redentor (Dentro do CSU e UAPS Virgílio Távora). Telefones: 3433.9513

Caps da Regional II

CAPS GERAL

Caps Geral Dr. Nilson de Moura Fé 24hs – Rua Pinto Madeira, 1550 – Aldeota. Telefones: 3105.2632 / 3105.2638

CAPS AD

– Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas – Dr. José Glauco Bezerra Lobo. Rua Giselda Cysne, s/n – Cidade 2000 (próximo ao Posto de Saúde Rigoberto Romero)

– Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas – Centro – Rua Dona Leopoldina, 08 – Telefone: 3223-63-88

CAPS INFANTIL

– Dr. Marcus Vinicius Ponte de Sousa Infanto Juvenil – Rua Giselda Cysne, 87 – Cidade 2000- próximo ao Posto de Saúde Rigoberto Romero. Telefone: 3249-50-03

Caps da Regional III

CAPS GERAL

Prof. Gerardo da Frota Pinto -Rua Francisco Pedro, 1269 – Rodolfo Teófilo. Telefones: 3433.2568 / 3105.3451



CAPS AD

– Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas Caps AD – Rua Frei Marcelino, 1191– Rodolfo Teófilo. Tele3105.3420 / 3105.3722

Caps da Regional IV

CAPS GERAL

– Centro de Atenção Psicossocial – Av. Borges de Melo, 201 – Jardim América. Telefones: 3131.1690 / 3494.2765



CAPS AD

– Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas – Caps AD – Alto da Coruja -Rua Betel, 1826, Itaperi. Telefones: 3493.5538

Caps da Regional V

CAPS GERAL

-Centro de Atenção Psicossocial Bom Jardim Caps II -Rua Bom Jesus, 940 – Bom Jardim. Telefones: 3245.7956 / 3105.2030



CAPS AD

-Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas -Rua Antônio Nery S/N-Granja Portugal – Telefones: 3105.1023 / 3488.5717

Caps da Regional VI



CAPS GERAL

– Centro de Atenção Psicossocial – Rua Carlota Rodrigues, 81 – Messejana. Telefones: 3488.3312 / 3276.2051

CAPS AD

– Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas – Casa Da Liberdade – Rua Salvador Correia de Sá, 1296- Sapiranga. Telefones: 3273.5226 / 3278.7008

CAPS INFANTIL

– Centro de Atenção Psicossocial Infantil Maria Ileuda Verçosa – Capsi – Rua Virgilio Paes, 2.500- Cidade dos Funcionários. Telefones: 3105.1510 / 3105.1326



