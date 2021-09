Dois homens são atingidos por tiros disparados na Areninha da Barra do Ceará

Dois homens ficaram feridos após tiros serem disparados por pessoas em um Fiat Uno no calçadão do Vila dos Mar, nas proximidades da Areninha do Pirambu, em Fortaleza, na tarde desse domingo, 5. Segundo a Polícia Militar, um jovem de 20 anos foi lesionado no braço e no pé de raspão, e um homem de 31 anos levou um tiro na panturrilha. As vítimas foram socorridas por equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que foi escoltada pela viatura até a unidade hospitalar.

Segundo a PM, quatro pessoas em um carro Fiat de cor prata efetuaram os disparos e fugiram, no sentido Pirambu. Diligências foram realizadas a fim de localizar os suspeitos do crime, mas até a manhã desta segunda-feira, 6, ninguém foi preso.



