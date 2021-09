Acidente entre carro e caminhão deixa motorista preso às ferragens na Silas Munguba

Um acidente entre um carro e um caminhão de refrigerante deixou o motorista do Renault Kwid preso às ferragens no início da tarde desta segunda-feira, 6, na avenida Silas Munguba, no bairro Itaperi, em Fortaleza. Conforme O POVO apurou, a possível causa do acidente foi uma ultrapassagem forçada, em que o veículo de passeio rodou e ficou entre o meio fio e o caminhão.

