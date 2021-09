Novo posto de coleta do Hemoce abre no shopping RioMar Fortaleza nesta segunda, 6

Novo posto de coleta de sangue do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) será aberto no shopping RioMar Fortaleza, bairro Papicu, nesta segunda-feira, 6. O espaço estará no piso L2 e receberá doadores até o dia 30 de novembro, de segunda a sábado, das 10h às 21h, e aos domingos, das 13h às 20h. Voluntários poderão se candidatar à doação de sangue e se cadastrar como doador de medula óssea.

A unidade possui capacidade para atender 50 voluntários por dia, contando com uma equipe de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. A ação faz parte do projeto “Hemoce Perto de Você”, que busca facilitar o acesso da população aos locais de doação de sangue, e ocorre em parceria com o Instituto Pró-Hemoce, responsável pela estrutura dos postos de coleta do hemocentro cearense.

Para a marcar a inauguração do novo espaço, as lojas Biscoitices e Palheria vão distribuir mimos aos voluntários que estiverem nesta segunda-feira, 6. A diretora-geral do Hemoce, Luciana Carlos, destaca a ampliação dos locais de doação de sangue.

“O shopping, por ser um local de diversão e entretenimento, traz essa proximidade e visibilidade sobre a importância da doação de sangue e de medula óssea, sensibilizando e atraindo novos doadores", comenta.

A parceria entre o Hemoce e o grupo JPCM, responsável por administrar os shoppings RioMar Kennedy e RioMar Fortaleza, ocorre desde 2015. Com o trabalho conjunto, foi possível alcançar 6.807 doações de sangue. Os centros comerciais disponibilizam voluntariamente espaços físicos e lojas para as atividades do hemocentro.

Como ser doador de sangue

Para se candidatar à doação de sangue, é preciso:

Estar saudável, bem alimentado e pesar acima de 50 kg;

Ter entre 16 e 69 anos e apresentar um documento oficial com foto;

Menores de idade devem portar o termo de consentimento padrão assinado pelos pais ou responsável legal. O termo está disponível no site do Hemocentro.

O Hemoce está recebendo os doadores com hora marcada para evitar aglomerações nas unidades. Os voluntários podem agendar um horário pelo site: doador.hemoce.ce.gov.br ou pelos telefones de contato de cada unidade. Em Fortaleza, os doadores podem ligar para (85) 3101-2305 ou (85) 99681-7597 – WhatsApp.

Serviço

Abertura do posto de coleta do Hemoce no Shopping RioMar Fortaleza

Local: Piso L2 do shopping RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 – Papicu)

Atendimento: segunda a sábado, das 10h às 21h, e aos domingos, das 13h às 20h.

Agendamento de doações: doador.hemoce.ce.gov.br ou pelos telefones (85) 3101-2305 e (85) 99681-7597

Outros pontos de doação sob agendamento:

Sede do Hemoce

Onde: avenida José Bastos, 3390 – Rodolfo Teófilo

Posto de coleta da Praça das Flores

Onde: avenida Desembargador Moreira, s/n – Aldeota

Unidade do Hemoce no IJF

Onde: rua Barão do Rio Branco, 1816 – Centro

