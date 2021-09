Criança morre de meningite em Fortaleza

Menino teve meningococcemia, tipo grave da doença, quando a bactéria atinge a corrente sanguínea. Secretaria Municipal de Saúde iniciou profilaxia nas pessoas que tiveram contato por mais de quatro horas com o paciente

Uma criança morreu em decorrência de doença meningocócica nessa quarta-feira, 1º, em Fortaleza. A meningite é a infecção das membranas que recobrem o cérebro e, quando atinge a corrente sanguínea, provoca a meningococcemia, como foi o caso do menino.



De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), profilaxia contra a meningite foi iniciada nas pessoas que tiveram contato por mais de quatro horas com o paciente que faleceu.

A pasta informou que foi notificada do caso nessa quarta-feira, 1º, e "iniciou os protocolos e investigação em parceria com a Secretaria de Saúde do Estado (Sesa)".

Saiba mais sobre a meningite (Foto: O POVO)



Sintomas

A meningite é uma inflamação das membranas que recobrem o cérebro. Pode ser causada por fungo e vírus, geralmente em casos menos graves. Também pode ser transmitida por bactéria, que apresenta quadros mais graves e com maior risco de óbito ou sequelas, como convulsões, surdez, perda de memória, falência nos rins, AVC e outros danos cerebrais.

Os principais sintomas são febre alta repentina, dor de cabeça e na nuca, rigidez no pescoço e vômito. Também podem aparecer convulsões, sonolência, fotossensibilidade, falta de apetite e manchas roxas ou rachaduras na pele. Bebês recém-nascidos podem apresentar ainda moleira elevada e inquietação.

A doença pode evoluir rapidamente, principalmente entre crianças e adolescentes. A transmissão ocorre por meio de secreções respiratórias e da saliva. Ao surgirem os primeiros sintomas, a orientação é procurar atendimento.

