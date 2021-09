Vacina contra febre amarela é inserida no calendário de rotina em Fortaleza

Em Fortaleza, a partir desta quarta-feira, 1º, está inserido no calendário de imunização a vacina contra a febre amarela para pessoas de 9 meses a 59 anos de idade. Crianças de 9 meses a 4 anos receberão duas doses, com intervalo mínimo de 30 dias. Os 116 postos de saúde disponibilizam o imunizante, de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 18h30min.

Segundo recomendação do Ministério da Saúde, os grupos contraindicados ao recebimento do imunizante são gestantes, lactantes, crianças menores de seis meses, transplantados e pessoas vivendo com HIV e/ou imunossuprimidos.

Com exceção dessas pessoas, quem se encaixar na faixa etária do público-alvo pode comparecer a qualquer posto de saúde, com um documento oficial com foto, para receber o imunizante.

A vacinação contra a febre amarela vem sendo ampliada em alguns estados desde 2016. A doença infecciosa febril aguda é causada por um vírus transmitido por mosquitos vetores, e possui dois ciclos de transmissão: silvestre (quando há transmissão em área rural ou de floresta) e urbano.

O vírus é transmitido pela picada dos mosquitos transmissores infectados e não há transmissão direta de pessoa a pessoa. A febre amarela tem importância epidemiológica por sua gravidade clínica e potencial de disseminação em áreas urbanas infestadas pelo mosquito Aedes aegypti.

Em 2020, algumas áreas do Ceará foram incluídas na ampliação da vacinação e, em 2021, Fortaleza entrou na 2ª etapa de implantação. A Cidade recebeu 193 mil doses da Secretaria de Saúde do Estado (Sesa), distribuídas entre os 116 postos de saúde. A meta é vacinar 95% do público-alvo.

Antes da determinação, a vacina era aplicada somente em pessoas que iriam realizar viagem para áreas endêmicas da febre amarela, em oito Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS), apresentando comprovante de viagem. A Capital não possui evidências de circulação da febre amarela.

Intervalo da vacina de Covid-19

Assim como outras vacinas, a indicação é que haja um intervalo de 14 dias entre a vacina contra a febre amarela e contra a Covid-19. Caso o paciente tenha testado positivo para Covid-19, deve aguardar 30 dias do início dos sintomas para realizar a aplicação.

Serviço

Vacina contra febre amarela

Onde: confira os endereços dos 116 postos de saúde de Fortaleza

Quando: segunda-feira a sexta-feira, das 7h30min às 18h30min

Obs.: É necessário levar um documento oficial com foto

