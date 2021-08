Homem invade escola da Marinha em Fortaleza e militares isolam populares que estavam no local

Ventos de até 60 quilômetros por hora (km/h) poderão atingir a faixa litorânea cearense entre a noite desta segunda-feira, 23, e a tarde desta terça-feira, 24. Conforme a Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos do Ceará (CPCE), o fenômeno é ocasionado pela intensificação dos ventos alísios, característicos desta época do ano.

A recomendação é que embarcações de pequeno porte evitem navegar durante este período e os demais veículos redobrem a atenção com os equipamentos de segurança, como o material de salvatagem, usado em caso de situações de emergência para salvar as pessoas. Devem ainda ser checados o estado geral dos motores e casco, a bomba de esgoto do porão, equipamentos de rádio e demais itens de segurança.

No total, pode ser atingida pelas rajadas a área entre São Luís, no Maranhão, e Touros, município do Rio Grande do Norte. Os avisos de mau tempo em toda a costa brasileira podem ser acompanhados por meio do site oficial da Marinha. A sinalização para os ventos fortes também foi divulgada pelo orgão entre a noite deste domingo, 22, e a tarde desta segunda, 23.

Sobre o assunto Ceará tem rajadas de vento acima de 50 km/h

Fim de semana será de ventos mais fortes no litoral cearense; veja os cuidados necessários

‘Safra de ventos’ dá alívio à crise hídrica

Em entrevista ao O POVO no início de agosto, a meteorologista Meiry Sakamoto, da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), ponderou que o risco de ventos fortes na costa cearense tem relação com o deslocamento de pressão atmosférica do Oceano Atlântico Sul em direção ao Nordeste brasileiro e a expectativa é que o fenômeno continue durante todo o mês. “O Ceará fica no meio do caminho entre a alta pressão do Atlântico Sul e a Zona de Convergência Intertropical, fazendo com que os ventos alísios fiquem mais intensos e constantes", explicou.



As informações meteorológicas divulgadas pela Marinha podem ser visualizadas também na página do Facebook do Serviço Meteorológico Marinho, além do aplicativo “Boletim Mar”, disponível para download na App Store e Google Play.



Tags