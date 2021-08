Relação humana com o Oceano e desafios socioambientais são tema de série de reportagens do OP+

Com o lançamento da Década do Oceano pela ONU, especial do O POVO+ mergulha nos desafios e potências do Ceará e do Brasil durante a campanha

Para quem mora em Fortaleza, o mar é um personagem. Para a Capital, ele significa turismo, economia e lazer; mas para o mundo ele é muito mais. Apesar das divisões geopolíticas, o Oceano - no singular mesmo - é um único e gigantesco ecossistema que conecta toda a humanidade, cobrindo 71% da superfície terrestre. É o responsável por metade da produção de oxigênio que respiramos, bem como pela regulação climática.

Mas ele está ameaçado pela emergência climática. O derretimento das geleiras e o consequente aumento do nível do mar põem em risco o equilíbrio climático e a segurança alimentar e de moradia de diversas comunidades litorâneas, levando a ondas de refugiados ambientais.

Pensando nisso, a Organização das Nações Unidas (ONU) lançou a Década do Oceano. A partir de 2021 até o ano de 2030, todas as nações devem focar em discutir soluções para conseguir um Oceano mais seguro, sustentável e previsível. Como o Ceará entra neste contexto? Como tornar as discussões sobre sustentabilidade mais inclusivas e justas? Quais os potenciais de liderança que a América Latina traz para a Década?

Essas e outras perguntas serão respondidas pela série de reportagens especiais Década do Oceano, a serem publicadas semanalmente no O POVO+, plataforma multistreaming do O POVO, a partir deste domingo, 29 de agosto. Inicialmente com três episódios, o especial é escrito pela repórter Catalina Leite, com edição da jornalista Fátima Sudário. O objetivo, explica Sudário, é perceber as relações de interconexão da humanidade com o Oceano “a partir da nossa própria experiência de relação com o mar, nas mais diversas perspectivas”.

O primeiro episódio (29/8) discute os desafios que o Ceará enfrentará durante a campanha por meio de uma revisão histórica da ocupação da orla cearense. No segundo episódio, publicado dia 3/9, narra-se a rotina das marisqueiras de Fortim (CE). Já o terceiro episódio (10/9) traz uma entrevista com o doutor Marco Quesada, vice-presidente de Oceanos da ONG Conservation International da divisão das Américas, sobre a participação da América Latina na Década do Oceano.

Mas falar de Oceano vai muito além da água salgada. Por isso, os jornalistas Catalina Leite e Arthur Gadelha, o fotógrafo FCO Fontenele e o motorista Aurélio Almeida viajaram até Fortim para conversar com os pescadores e marisqueiras do rio Jaguaribe. Os relatos de mudanças ambientais e relações de sobrevivência e amor integram o documentário De olhos para o mar: Tradição e sustentabilidade no Ceará, a ser publicado neste domingo, dia 29 de agosto, também no O POVO+.

“Quando a gente escuta os pescadores que estão vivendo e testemunharam mudanças bruscas na forma que a pesca artesanal se desenvolveu e foi atingida no Estado, é um convite para repensarmos o que podemos fazer e o que não foi feito”, reflete Arthur Gadelha, roteirista do documentário.

Identidade visual

Um especial do O POVO+ não está completo sem uma identidade visual forte. Com as artes de Isac Bernardo e edição de arte de Cristiane Frota, o especial Década do Oceano foge do ponto comum ao trazer aspectos surrealistas às capas.

No primeiro episódio, por exemplo, a cabeça do Cristo Redentor, o Theatro José de Alencar e outros pontos turísticos brasileiros se encontram submersos pelo Oceano. Já no segundo episódio, marisqueiras trabalham em um rio rosado, enquanto uma enorme baleia jubarte e outros peixes flutuam sobre suas cabeças.

Spaces no Twitter

Na segunda-feira, 30 de agosto, às 18 horas, O POVO+ promove uma conversa pelo Spaces, no Twitter do O POVO (@opovo), sobre a Década do Oceano. O Spaces possibilita a interação dos ouvintes, que podem fazer perguntas e considerações sobre o tema.

A conversa ao vivo terá a participação da repórter Catalina Leite e das convidadas Adriana Lippi, oceanógrafa e educadora ambiental, e Mary Nogueira, geógrafa e integrante do Grupo de Apoio à Mobilização - Nordeste (GAM-NE) na Década do Oceano.

