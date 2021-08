Mais de 20 pessoas são presas por tráfico e homicídios em Fortaleza e Região Metropolitana

Mais de 20 pessoas foram presas pela Polícia Civil por homicídios e tráfico de drogas ocorridos em Fortaleza e Região Metropolitana. Os trabalhos policiais tiveram o intuito de cumprir mandados de prisões referentes aos crimes de homicídio, tráfico de drogas e roubo.

Durante as ações, três armas de fogo, 130 munições, quatro carregadores de pistolas, drogas e dinheiro foram apreendidos. Além dos bairros da Capital, as ações se concentraram também nas cidades de Aquiraz, Pindoretama, Guaiuba, Maranguape e Pacatuba, todas na Região Metropolitana de Fortaleza. Mais detalhes serão repassados em coletiva de imprensa, no fim da manhã desta sexta-feira, 27, na sede da Superintendência da Polícia Civil, no Centro.



