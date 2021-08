Perfil da cantora Taty Girl é hackeado no Instagram

A cantora Taty Girl promoveu gravação do novo DVD com presença do público, na noite da última quinta-feira, 5, em um espaço de um lounge, no Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza. Procurada pelo O POVO, a Vigilância Sanitária do Município do Eusébio (Visa) informou não ter tido conhecimento do show: "O evento não tinha autorização para acontecer", afirmou Adriana Bezerra, coordenadora da Vigilância Sanitária do Eusébio.

Cenas compartilhadas pelas redes sociais mostram alguns detalhes da festa, que exibia pessoas sem o uso de máscaras, obrigatório no Estado e parte dos protocolos para realização de eventos. "O decreto estadual autoriza eventos testes que sigam os protocolos da Secretária Estadual da Saúde. No caso, evento em buffet, a gente considera como evento teste aniversário e casamentos... E não um show, porque um show é um evento de massa", disse Adriana Bezerra.

Por meio de nota, a Prefeitura do Eusébio, através da Autarquia Municipal de Meio Ambiente, informou que autorizou a realização do show que seria para a gravação de DVD da Taty Girl, em um buffet particular localizado no bairro Precabura, "mediante limitação de pessoas, conforme decreto e medidas sanitárias obrigatórias, inclusive com testagem de todos os profissionais envolvidos no evento", comenta a nota.

A Vigilância informou que o estabelecimento será notificado, caso seja confirmado desrespeito às normas sanitárias. O prazo para a averiguação não foi informado. Segundo a cantora, em suas redes sociais, estavam 125 pessoas na festa. Taty Girl disse ainda que o show era voltado para influenciadores e patrocinadores. O show teve a participação de cantores como Wesley Safadão, Audílio Mendes e Eric Land.

Após o show, por meio dos stories do Instagram, ela comentou sobre os protocolos. "Lembrando, gente, que nosso evento foi liberado pelo Ministério Público. Nós seguimos os protocolos que são exigidos. Que é o exame, fizemos o exame em todo mundo, e colocamos a quantidade permitida. Não exatamente a permitida porque a gente não colocou 200 (pessoas). Como era pequeno, né, não caberia", disse.

"Que bom que a maioria dos lounges eram pessoas da família ou pessoas que convivem. Como blogueiras, que trabalham juntas. Quero deixar vocês cientes disso para que não se preocupem. Foi tudo dentro da lei, dos conformes", acrescentou.

Horas depois, ela comentou sobre a repercussão das cenas de pessoas sem máscara. "Amanhã tem mais matéria para vocês porque amanhã tem mais show, hein? Particular. Só que é lá em Maceió. Vejam as leis de lá, né, porque lá não é minha a festa, é particular. Então já vão pesquisado para ter mais matéria. Se não, acaba as matérias e não tem ibope nenhum de nada", criticou. (Colaborou Ana Rute Ramires)



