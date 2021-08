Caminhonete colide com muro e sustenta imóvel em Fortaleza

O acidente ocorreu na noite do último sábado, 21, no bairro Bonsucesso. Defesa Civil realizou avaliação e interditou imóvel por risco de desabamento

Uma caminhonete Hilux colidiu com o muro de uma residência, no bairro Bonsucesso, em Fortaleza. Segundo a Defesa Civil de Fortaleza, o veículo está sustentando o imóvel. O acidente foi registrado no último sábado, 21, e, no fim da manhã desta segunda, 23, o carro continuava no local do acidente, ainda sustentando o sobrado, que corre o risco de desabar.

Ainda de acordo com a Defesa Civil, o proprietário vai receber um relatório com patologias identificadas e orientação para os reparos necessários. A Defesa Civil de Fortaleza reforça que, em caso de qualquer risco, deve ser acionada via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), por meio do telefone 190.



