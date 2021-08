EspaÃ§o Mais InfÃ¢ncia volta a receber crianÃ§as e ter atividades presenciais; confira programaÃ§Ã£o

O Espaço Mais Infância, localizado na Praça Luiza Távora, voltou a receber crianças nesta terça-feira, 17. Com redução da capacidade e distanciamento, a programação presencial voltou a ser realizada na brinquedoteca, biblioteca infantil, sala de cinema, espaço gourmet e multimídia do local.

De acordo com a supervisora pedagógica do Espaço, Camila Oliveira, antes da pandemia cada espaço recebia até 16 crianças. No entanto, após a reabertura, será permitido apenas quatro crianças em cada sala. No primeiro dia de atividades presenciais, o equipamento recebeu 16 crianças ao todo.

Para crianças de até 3 anos, é preciso fazer um agendamento para desfrutar do local pelo telefone (85) 3261.4491. Os pais devem acompanhar os bebês desta faixa etária. Crianças de 4 a 12 anos poderão participar das atividades por ordem de chegada. Nesse caso, os pais devem deixá-los lá e esperar do lado de fora. A medida é tomada para evitar aglomerações. Cada criança pode ficar uma hora no local. Antes da entrada de cada novo grupo, o espaço deve ser higienizado.

“Aos fins de semana, priorizamos o contexto familiar. Então é interessante que o responsável acompanhe a criança independente da faixa etária”, explica Camila. Em atividades externas, realizadas na praça, também é obrigatória a presença do responsável.

Durante o tempo que passou fechado, os pedagogos do Espaço Mais Infância faziam vídeos educativos e disponibilizavam no IGTV e no Youtube do Sesc Ceará. A assistente pedagógica responsável pela biblioteca, Liliane Ripardo, conta que ficou animada com o retorno presencial. “A gente está seguindo os protocolos, mas a gente estava bastante ansioso por esse retorno. E as crianças pediam muito isso. Elas passavam aqui em frente e já perguntavam quando que ia ter o retorno. A gente tá bem feliz com esse retorno”, diz Liliane.

Programação

Nas segundas-feiras, o espaço fica disponível para visitação, consulta e informações, das 8 às 17 horas. De terça-feira a domingo, o local abre às 9 horas para visitação e começa a receber crianças para programações educativas e gratuitas das 14 às 20 horas.

Nesta quarta-feira, 18, as crianças aprenderam a relacionar cores aos alimentos e aos benefícios de adicionar frutas e legumes à alimentação. Durante a atividade Aquarela Nutricional, cada criança recebe uma folha e lápis de cor para pintar seu alimento favorito. O Espaço Mais Infância também promoveu a agilidade e a coordenação motora em uma brincadeira usando bambolês e um jogo de estourar balões na Sala Multimídia.

Clique aqui para acessar a programação completa do mês de agosto



