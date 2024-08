Confira todos os detalhes do Festival Zepelim 2024

O Zepelim 2024 conta com uma série de ativações que prometem enriquecer a experiência dos participantes Crédito: Divulgação

Com uma programação exclusiva marcada por 15 horas de shows divididos em 2 palcos e diversos espaços, o Festival Zepelim 2024 conta com a presença de grandes nomes da música nacional. Seu Jorge, Planet Hemp e Pabllo Vittar subirão ao palco do ZEP. Além deles, estarão artistas que se consolidam no cenário musical nos últimos anos, como Júlia Mestre, Jovem Dionísio e Luiz Lins. Neste ano, o Zepelim traz uma diversidade de vozes, transformando a capital do Ceará no epicentro da música, cultura e arte. Com uma estrutura inovadora, o festival é a promessa de um dia repleto de diversão e descobertas. Os dois palcos, nomeados de Sol e Mar, recebem os artistas a partir das 16h, com a abertura dos portões iniciando às 15h.

- Julia Mestre;

- Luiz Lins & Ivysson;

- Os Garotin;

- Céu;

- Yago Opróprio;

- Banda Uó;

- Jovem Dionísio;

- Seu Jorge;

- Planet Hemp;

- BaianaSystem;

- Marina Sea;

- Pabllo Vittar.



Ativações garantem uma vivência imersiva e divertida, complementando a atmosfera vibrante do festival Crédito: Divulgação Ativações garantem uma vivência imersiva e divertida, complementando a atmosfera vibrante do festival Crédito: Divulgação Ativações garantem uma vivência imersiva e divertida, complementando a atmosfera vibrante do festival Crédito: Divulgação Com a concentração das apresentações em um único dia, a organização preparou uma estrutura com redário, feira de economia criativa, vilas gastronômicas e diversos bares espalhados pelo local. Além disso, o ZLounge é a grande novidade desta edição, sendo um espaço exclusivo com open bar de bebidas alcoólicas e não-alcoólicas, água e drinks. Quem compra o ingresso para o ZLounge tem acesso a toda a área do show, além do espaço open bar. No festival, a Feira de Economia Criativa também é um destaque, apresentando a rica diversidade de talentos cearenses. Com mais de 20 marcas locais expondo suas criações, os visitantes poderão explorar uma vasta gama de produtos únicos e autorais, que vão desde joias em prata e bolsas artesanais até acessórios de tabacaria e meias coloridas. Cada item disponível na feira é uma peça exclusiva, que reflete a criatividade e o charme do Ceará, oferecendo aos visitantes a oportunidade de apoiar artistas e levar para casa produtos verdadeiramente especiais.

Além da feira, o Zepelim 2024 conta com uma série de ativações que prometem enriquecer a experiência dos participantes. Os visitantes poderão aproveitar um bar temático da Jack Daniels, explorar a Vila Gastronômica Coca-Cola, e se deliciar com as bebidas no Mirante Budweiser e no contêiner do energético Monster. O evento também conta com um espaço para descanso com redário do Jornal O Povo, oportunidades de fotos com a Beats e experiências sensoriais proporcionadas pela Natura. Essas ativações garantem uma vivência imersiva e divertida, complementando a atmosfera vibrante do festival. As vendas de ingressos para o Zepelim 2024 continuam na Bilheteria Virtual, de forma online, e presencialmente nas lojas Tangerine, Tanto Faz, Loja da Baba e na bilheteria Iguatemi Hall. Nos pontos de vendas físico não é cobrada taxa de conveniência. Serviço

Festival Zepelim 2024

Data: 24 de agosto, a partir das 16h.

Local: Marina Park Hotel

Abertura dos portões: 15h

Informações: http://www.festivalzepelim.com.br