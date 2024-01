Ypióca: Projeto Águas é sinônimo de vida nova

Atualmente, três comunidades são beneficiadas pelo projeto: Manoel Dias e Serra Verde, em Redenção, e Choró Pedra Redonda, em Cascavel. De acordo com o diretor-presidente do Instituto Sisar, Marcondes Ribeiro, outras localidades já foram escolhidas para dar continuidade ao projeto.

Assim como ela, quase 1.200 pessoas testemunharam o poder transformador do recurso graças ao Projeto Águas. A iniciativa, parceria entre a fabricante internacional de bebidas Diageo e o Instituto Sisar, foi criada em 2022 para levar água de qualidade a comunidades rurais no Estado.

Os olhos marejados de Magna Carvalho deixam claro que a agente comunitária de saúde conhece bem o valor de receber água tratada em casa todos os dias. Uma das beneficiadas do Projeto Águas, ela relembra as dificuldades vividas com a falta do recurso. “Lembrar desse sofrimento do passado e ver o que a gente tem hoje mexe com o meu emocional. Água é tudo, né? Água é vida”, declara.

A partir do projeto, foi construída uma estação de tratamento de água em Manoel Dias, que também abastece as famílias de Serra Verde. A água é captada do Açude Manoel Dias e chega às casas límpida e tratada, todos os dias e a qualquer momento. Também foram instalados painéis solares em Manoel Dias, que diminuíram os custos de energia das bombas de abastecimento do sistema hídrico.

Alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS), a iniciativa também favorece o marco legal do saneamento básico (Lei No 14.026), que estabelece que os serviços públicos de saneamento básico deverão garantir água potável a 99% da população brasileira até 31 de dezembro de 2033.

A gerente de Segurança do Trabalho e Meio Ambiente da Diageo Brasil, Jorgeana Morais, detalha que a iniciativa gera, diariamente, um volume médio de até 20 litros de água para cada morador beneficiado. “O projeto proporciona o uso racional da água nas comunidades através de educação e tecnologias de tratamento do recurso. Também vemos a movimentação e a geração de renda que a água potável traz”, pontua.

Estudante e moradora de Serra Verde, Gerlania Nogueira, 26, aponta que vários moradores passaram a investir em pequenas plantações e outros projetos de geração de renda. Em Cascavel, o impacto do projeto foi ainda mais profundo. Além das casas já abarcadas pela antiga e insuficiente estrutura em Choró Pedra Redonda, a iniciativa alcançou 30 lares que nunca haviam recebido o recurso tratado nas próprias torneiras. Na nova estação de tratamento, a água é captada do rio Choró.

De acordo com o presidente da Associação Comunitária de Manoel Dias, João Moreno, as casas da comunidade não recebiam água tratada desde 2015. Depois do Projeto Águas, ele descreve que muitas pessoas de outras regiões rurais e de Fortaleza se mudaram para o local, movimentando a região.

Em 2020, a Diageo lançou a estratégia Espírito do Progresso, que estabeleceu 25 metas que estão alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS) para garantir impactos positivos no mundo até 2030.

A estratégia também contempla serem signatários do Mover, Movimento Equidade Étnico-Racial, para promover ações de diversidade, equidade e inclusão no ambiente corporativo. A empresa tem o compromisso de até 2025 ter 30% de pessoas negras em posições de liderança e 50% até 2030.

Na questão ambiental, a Diageo vem realizando, a partir desse ano, a re- tirada das caixas de alguns produtos. O projeto eliminará o uso de 183 milhões de caixas de papel do portfólio premium de whisky da Diageo no mundo por ano, 60% do total das suas embalagens, economizando 7,5 milhões de toneladas de carbono da atmosfera todos os anos.

Fora isso, a empresa trabalha com o consumo responsável, assim conscientiza o público sobre beber melhor, de forma consciente e responsável. E espera, até 2030, atingir 1 bilhão de pessoas com mensagens de consumo responsável de álcool.

Atualmente, entre os principais programas de conscientização para consumo de bebida alcóolica da companhia está o DRINKiQ, uma plataforma global onde a empresa educa as pessoas sobre moderação e fornece informações e ferramentas para que tomem decisões conscientes sobre sua relação com o álcool.

No Brasil, cerca de 200 mil pessoas já participaram ativamente de atividades na plataforma no último ano. Além dessas iniciativas, a Diageo Brasil é patrocinadora do Na Real. O Na Real é um projeto executado pelo Instituto Aliança que já impactou mais de 750 mil alunos de escolas públicas para o não consumo de álcool antes dos 18 anos, desde a sua implementação em setembro de 2019. (Carol Kossling)

COMPLEXO INDUSTRIAL SUSTENTÁVEL

Complexo Industrial da Ypióca, em Itaitinga (CE) Crédito: Divulgação Complexo Industrial da Ypióca, em Itaitinga (CE) Crédito: Divulgação Complexo Industrial da Ypióca, em Itaitinga (CE) Crédito: Divulgação Complexo Industrial da Ypióca, em Itaitinga (CE) Crédito: Divulgação Complexo Industrial da Ypióca, em Itaitinga (CE) Crédito: Divulgação Complexo Industrial da Ypióca, em Itaitinga (CE) Crédito: Divulgação

Com investimento de R$ 250 milhões, em 2023, foi inaugurado o novo Complexo Industrial da Ypióca, em Itaitinga (CE), em uma planta pensada desde o início para uma produção sustentável. Marcos Rocha, gerente geral da planta de Ypióca dentro do Complexo, informa que como a nova fábrica foi construída do zero, várias iniciativas já foram pensadas para gerar economia no uso de recursos naturais. “Temos muitas ações como um circuito fechado de água, onde tudo o que eu gero eu trato e reuso em algum momento, como água para os sanitários ou para irrigação”, explica.

O complexo conta com Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e Estação de Tratamento de Água (ETA). Ainda no local, 100% dos equipamentos de movimentação logística são à base de baterias de lítio, substituindo o GLP (gás proveniente de petróleo, que é uma fonte não renovável); 90% do consumo de energia é garantido por mais de 1.800 painéis solares instalados na planta; e vários equipamentos da fábrica, como uma grande lavadora de garrafas, têm capacidade para gerar economia considerável no consumo de água.

FORÇA SOCIAL DA MARCA YPIÓCA

Forte marca para o grupo Diageo, a Ypióca leva com ela os sabores e a cultura do Nordeste e do Ceará. “O que a Ypióca tem de mais valioso é a sua própria história”, destaca a gerente de Marketing da Ypióca, Natali Campos.

“O que buscamos como Diageo é respeitar a essência da marca construída ao longo de quase 180 anos e, ao mesmo tempo, conectar nossas expertises com iniciativas que promovam impactos positivos. Se falamos de consumo da bebida mais tradicional do Brasil, que seja de maneira responsável, orientando e sensibilizando para um consumo com responsabilidade”, informa a executiva.

Natali complementa que a fábrica tem, também, um processo produtivo dos mais sustentáveis do setor, sem o uso de combustíveis fósseis e sem envio de resíduos a aterros sanitários. “Fazemos isso olhando para as comunidades no nosso entorno, apoiando o artesanato, a partir da palha da carnaúba, tanto pela compra de nossas camisas da Reserva Empalhada de cooperativas cearenses, como pelo nosso projeto Tecendo o Futuro, com internas do sistema penitenciário do Ceará”, informa.

A Ypióca quer elevar o que existe de melhor da essência brasileira, dando sempre um toque de alma cearense. “Vibrar e celebrar desde os pequenos até os grandes momentos, com um produto que é de todos nós brasileiros e para todos nós brasileiros”, celebra Natali.

De um lado, existe uma jornada com os consumidores de mostrar que a categoria atende todos os gostos e estilos. E a melhor maneira de fazer isso é elevando as ocasiões mais icônicas da cultura, sem restrições sociais.

Por outro, sendo uma marca tradicional e de grande influência nacional, é preciso atuar ancorados em ações de impacto positivo na sociedade, que inclui ainda o programa Learning for Life, que capacita pessoas em situação de vulnerabilidade tanto para o atendimento como excelência no on trade como para a profissão de bartender.

“Além disso, temos o projeto Águas com foco no Ceará, mais um dos nossos compromissos que fomentamos hoje e que continuaremos fomentando para garantir que nossa cadeia tenha propósito de ponta a ponta”, finaliza.