Vivarte Revestimentos Naturais: transformando pedra em arte

A Vivarte Revestimentos transforma rochas brasileiras em arte. Tradição, inovação e respeito à natureza em cada detalhe. / Crédito: Divulgação

Com mais de duas décadas de história, a Vivarte Revestimentos Naturais é referência nacional em revestimento (feitos em pedras) transformando rochas brasileiras em obras-primas para projetos arquitetônicos. Localizada estrategicamente em Caicó (RN) e Horizonte (CE), a empresa combina tradição, inovação e responsabilidade ambiental em um processo produtivo totalmente verticalizado, dá extração à distribuição.

Por que a Vivarte é diferente? A Vivarte alia tecnologia, design e controle de ponta a ponta para garantir exclusividade e excelência em cada peça. Principais diferenciais: - Produção verticalizada: da extração do bloco ao produto final, a Vivarte controla cada etapa

da cadeia produtiva, assegurando qualidade, personalização e exclusividade.

- Matéria-prima de extração própria e acabamentos diferenciados: utiliza rochas 100%

nacionais e de sua região. Um dos destaques é o mármore dolomítico Laguna, conhecido por

suas tonalidades azuladas e ideal para piscinas, áreas molhadas e ambientes sofisticados.

- Customização completa: oferece acabamentos variados, e texturas únicas, além de

soluções sob medida que valorizam o conceito e permitem personalizar projetos. Compromisso com a sustentabilidade

Na Vivarte, a inovação caminha lado a lado com a responsabilidade ambiental. Água 80% reutilizada: o sistema produtivo garante o reaproveitamento no processo industrial através de um ciclo de decantação. Reaproveitamento de resíduos sólidos: Pó mineral e cascalhos de pedra incorporados em novos produtos, reduzindo o impacto ambiental e ampliando o ciclo de vida da matéria-prima. Soluções para cada ambiente

Paineis Crédito: Divulgação Piscinas e áreas molhadas Crédito: ©2018 Ale Rodrigues Fachadas e áreas externas Crédito: Divulgação Adegas e pontos Crédito: Divulgação Paredes internas de destaques em projetos Crédito: ©2018 Ale Rodrigues A versatilidade dos revestimentos Vivarte permite criar espaços sofisticados e duráveis em diferentes

contextos:

Piscinas: Soluções completas para piscinas, que vão desde revestimento interno, borda, piso e filete

de acabamento, garantindo um visual unificado e o uso da mesma matéria-prima em diferentes

acabamentos e formatos.

Fachadas e paredes: Pedras com texturas e formatos personalizados, como o caso da linha

Grafiattura com uma estética que lembra as ranhuras de piramides egípcias.

Ambientes internos e externos: Matérias-primas nobres que vão desde travertinos brasileiros até

quartzitos, como o Travertino Crema e o Atacama, trazendo não só uma estética sofística mas

também muita resistência e durabilidade. Peças especiais: cubas, bordas e peças de acabamentos, tornam cada projeto verdadeiramente

único.

Inovação e design em destaque Sempre em busca de tendências, a Vivarte desenvolve pesquisas e cria linhas com texturas e formatos diferenciados, usando mostras importantes como a CASACOR em diversos estados do Brasil, como Ceará, Tocantins, Bahia e Piauí como laboratório de co-desenvolvimento dos produtos junto aos arquitetos participantes. Uma indústria em expansão

Com presença em mais de 70 lojas especializadas em acabamentos, do Amapá. A Vivarte oferece suporte comercial para profissionais de norte a sul. Sua equipe altamente qualificada auxilia na escolha ideal para cada projeto, unindo funcionalidade e arte em pedra.