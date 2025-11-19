Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vivarte Revestimentos Naturais: transformando pedra em arte
vivarte

Sustentabilidade, design e tradição se encontram na marca potiguar-cearense que há mais de 20 anos transforma rochas naturais brasileiras em revestimentos únicos, valorizando a arquitetura e o meio ambiente
Autor Estudio O POVO
Autor
Estudio O POVO Autor
Tipo Publieditorial

Com mais de duas décadas de história, a Vivarte Revestimentos Naturais é referência nacional em revestimento (feitos em pedras) transformando rochas brasileiras em obras-primas para projetos arquitetônicos. Localizada estrategicamente em Caicó (RN) e Horizonte (CE), a empresa combina tradição, inovação e responsabilidade ambiental em um processo produtivo totalmente verticalizado, dá extração à distribuição.

 

Por que a Vivarte é diferente?

A Vivarte alia tecnologia, design e controle de ponta a ponta para garantir exclusividade e excelência em cada peça.

Principais diferenciais:

- Produção verticalizada: da extração do bloco ao produto final, a Vivarte controla cada etapa
da cadeia produtiva, assegurando qualidade, personalização e exclusividade.
- Matéria-prima de extração própria e acabamentos diferenciados: utiliza rochas 100%
nacionais e de sua região. Um dos destaques é o mármore dolomítico Laguna, conhecido por
suas tonalidades azuladas e ideal para piscinas, áreas molhadas e ambientes sofisticados.
- Customização completa: oferece acabamentos variados, e texturas únicas, além de
soluções sob medida que valorizam o conceito e permitem personalizar projetos.

 

Compromisso com a sustentabilidade


Na Vivarte, a inovação caminha lado a lado com a responsabilidade ambiental. Água 80% reutilizada: o sistema produtivo garante o reaproveitamento no processo industrial através de um ciclo de decantação. Reaproveitamento de resíduos sólidos: Pó mineral e cascalhos de pedra incorporados em novos produtos, reduzindo o impacto ambiental e ampliando o ciclo de vida da matéria-prima.

Soluções para cada ambiente

 

Paineis
Paineis Crédito: Divulgação
Piscinas e áreas molhadas
Piscinas e áreas molhadas Crédito: ©2018 Ale Rodrigues
Fachadas e áreas externas
Fachadas e áreas externas Crédito: Divulgação
Adegas e pontos
Adegas e pontos Crédito: Divulgação
Paredes internas de destaques em projetos
Paredes internas de destaques em projetos Crédito: ©2018 Ale Rodrigues

A versatilidade dos revestimentos Vivarte permite criar espaços sofisticados e duráveis em diferentes
contextos:


Piscinas: Soluções completas para piscinas, que vão desde revestimento interno, borda, piso e filete
de acabamento, garantindo um visual unificado e o uso da mesma matéria-prima em diferentes
acabamentos e formatos.

Fachadas e paredes: Pedras com texturas e formatos personalizados, como o caso da linha
Grafiattura com uma estética que lembra as ranhuras de piramides egípcias.


Ambientes internos e externos: Matérias-primas nobres que vão desde travertinos brasileiros até
quartzitos, como o Travertino Crema e o Atacama, trazendo não só uma estética sofística mas
também muita resistência e durabilidade.

Peças especiais: cubas, bordas e peças de acabamentos, tornam cada projeto verdadeiramente
único.

 

Inovação e design em destaque

Sempre em busca de tendências, a Vivarte desenvolve pesquisas e cria linhas com texturas e formatos diferenciados, usando mostras importantes como a CASACOR em diversos estados do Brasil, como Ceará, Tocantins, Bahia e Piauí como laboratório de co-desenvolvimento dos produtos junto aos arquitetos participantes.

 

Uma indústria em expansão


Com presença em mais de 70 lojas especializadas em acabamentos, do Amapá. A Vivarte oferece suporte comercial para profissionais de norte a sul. Sua equipe altamente qualificada auxilia na escolha ideal para cada projeto, unindo funcionalidade e arte em pedra.

 

SERVIÇO

Instagram: @vivarterevestimentos
Showrroom Fortaleza: Shopping Salinas - Av. Washington Soares, 909 - Lj 72 - Edson Queiroz, Fortaleza -
CE, 60811-340

Conteúdo de responsabilidade do anunciante
