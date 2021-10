5 Melhores Sites para comprar seguidores no Instagram em 2021

Conheça os sites mais seguros e confiáveis para comprar seguidores reais no Instagram e aumentar o ranking de engajamento do seu negócio

O ano de 2021 foi desafiador para os negócios, e na pandemia muitas pessoas passaram a utilizar o Instagram para impulsionar suas vendas, mas você sabe como fazer isso?

Já não é segredo para ninguém que o Instagram elege o que devemos ver primeiro considerando o ranking de engajamento, ou seja, o número de seguidores, curtidas e comentários que você tem. Com isso, cada vez mais pessoas buscam empresas confiáveis para comprar seguidores no Instagram. A prática é comum e novas empresas surgem todos os dias, o que dificulta na hora de escolher o site mais confiável.

Pensando nisso, testamos e elegemos os 5 melhores sites do Brasil para comprar seguidores reais e brasileiros de forma rápida e segura, confira a lista abaixo:

•gofollowers.com.br: O melhor e mais confiável

•gramlikes.com.br: Rápido e seguro

•grampro.com.br: O mais barato

•testeseguidores.com.br: Faça um teste grátis

•comprarseguidorespremium.com.br: Especialistas e alta qualidade

1. Go Followers

Go followers (Foto: Divulgação)



Está no topo da nossa lista, foi o primeiro a oferecer seguidores reais brasileiros. É um dos sites mais antigos (Desde 2015) e confiáveis para comprar seguidores reais no Instagram.

Os principais serviços são: comprar seguidores, comprar curtidas e comprar comentários no Instagram, mas você também pode comprar visualizações nos Stories, Reels e IGTV.

Pra quem está iniciando um negócio pode começar comprando 500 seguidores no Instagram, ideal para dar um ponta pé inicial. Os valores variam de acordo com a quantidade e com apenas R$5,90 é possível comprar 100 curtidas brasileiros. É muito barato!

O site se destaca por aceitar Paypal, Pagseguro e Mercado, ou seja, se você mora fora do Brasil e quer comprar seguidores brasileiros pelo Paypal, você pode!

É tão fácil que não precisa de suporte. Primeiro você vai escolher a quantidade de seguidores e depois basta informar o link do perfil e pronto! Você recebe os seguidores que irão "ligar" um alerta no Instagram aumentando a autoridade do seu perfil e subindo o ranking de engajamento que trará muito mais tráfego para seu perfil. Por isso, sem dúvidas o Go Followers é o número 1 da nossa lista para comprar seguidores no Instagram.

2. GramLikes

Gramlikes (Foto: Divulgação)



Nasceu em 2016 e rapidamente se tornou muito popular. É o melhor site para ganhar seguidores, curtidas e comentários grátis no Instagram.

Você só precisa fazer login com sua conta do Instagram para solicitar até 10 seguidores, 10 curtidas e 5 comentários a cada 30 minutos, mas o site conta com a opção para quem busca mais qualidade e não quer esperar todo esse tempo e você pode comprar seguidores reais no Instagram de forma rápida e segura.

Como já estão no mercado a muitos anos, os seguidores, curtidas e comentários são reais e brasileiros e você pode aproveitar alguns pacotes que o site oferece para quem está iniciando seu negócio no Instagram. Por exemplo, é possível comprar 100 seguidores no Instagram por apenas R$3,90. Não é demais? E não para por aí!

Você também pode comprar curtidas brasileiras no Instagram e começar a receber em menos de 1 minuto. É bem rápido. Você irá receber as curtidas para ajudar a impulsionar sua publicação para muito mais pessoas. Portanto, o GramLikes merece um lugar de destaque na nossa lista de melhores sites e fica com a posição número 2.

3. GramPro

Grampro (Foto: Divulgação)



O GramPro é um site moderno e intuitivo onde a navegação é uma experiência única. Ele surgiu em 2016 e virou referência para comprar seguidores barato. É o caminho mais indicado para crescer no Instagram gastando pouco dinheiro.

Você irá encontra os melhores serviços voltados para a compra de seguidores com preço baixo. Por exemplo, você poderá comprar 50 seguidores no Instagram por apenas R$2,90 e a entrega é feita no prazo de até de 10 minutos após a compra. Além de barato, o site é bem fácil de usar e você pode acompanhar o status dos seus pedidos. O diferencial em relação a outras empresas é que no GramPro você pode comprar até 20k seguidores de uma vez só. O site oferece segurança e seu perfil nunca será banido.

O suporte é personalizado e você conta com uma equipe disposta a tirar todas as suas dúvidas antes da compra de seguidores, e falando sério, são mais de 5 anos no mercado e assume a terceira posição de nossa lista. É realmente é barato, seguro e confiável, podem comprar!

4. Teste Seguidores

Teste seguidores (Foto: Divulgação)



Criado em 2020, tem uma proposta bem interessante. Todos os dias o site libera um teste grátis onde é possível solicitar 25 seguidores no Instagram. Você poderá fazer no máximo 2 solicitações por dia para o mesmo perfil, o que limita o teste grátis a 50 seguidores por dia para cada perfil.

Existem relatos de pessoas que chegaram a conseguir 1000 seguidores no Instagram em menos de 1 mês somente utilizando o teste grátis, mas exige muito esforço, tempo e energia já que não sabemos o horário específico para o teste grátis funcionar.

O que percebemos é que durante o período da tarde o serviço aparece com mais frequência. Com isso, o Teste Seguidores é o site ideal para comprar seguidores teste grátis e dedicando uma parte do seu tempo todos os dias poderá obter resultados incríveis de forma rápida e segura.

5. Comprar Seguidores Premium

Premium promoção (Foto: Divulgação)



Talvez seja um dos mais novos da lista, mas não importa, é um site especializado somente na compra de seguidores, isso mesmo, são especialistas quando o assunto é comprar seguidores. O site oferece somente pacotes de seguidores e foca na qualidade e entrega imediata. Os seguidores são reais, brasileiros e "premium". A linguagem do site é muito amigável, eles usam o termo "k" para contagem do número de seguidores que você quer comprar, assim como como no Instagram (10k). Veja abaixo como funciona.

Existem diversos pacotes disponíveis no site e você pode comprar 1k seguidores no Instagram para começar. Se você é um influenciador existe pacotes maiores e você pode comprar 5k seguidores, 10k seguidores ou comprar 100k seguidores. O site é tão fácil de comprar que você só precisa informar seu nome de usuário do Instagram para fazer a compra de seguidores reais. É simples assim, mas não para por aí!

O site está com desconto em todos os pacotes, ou seja, se você quer comprar seguidores instagram promoção essa pode ser a chance de economizar dinheiro e começar a aumentar seus seguidores hoje mesmo.

Bem, agora que você já sabe os melhores sites para comprar seguidores no Instagram, veja abaixo algumas informações importantes:

Vale a pena comprar seguidores barato no Instagram?

Para gastar pouco você precisa escolher um site seguro e barato porque é o caminho mais curto para crescer seu Instagram e aumentar seu ranking de engajamento investindo menos que uma xícara de café.

Muitas agências e profissionais da área de marketing digital usam a compra de seguidores no Instagram como parte de suas estratégias para desenvolver seu negócio porque o valor investido na compra de seguidores é muito barato. Por isso, comprar seguidores barato vale a pena se você escolher uma plataforma que está no mercado a muitos anos ou ofereça seguidores reais e brasileiros. Nesse caso você pode começar pelo GramPro e Teste Seguidores para experimentar o serviço e ter a certeza que vale a pena.

Quais cuidados você precisa tomar na hora de comprar seguidores?

Bom, quando pesquisamos os sites no Google nos deparamos com diversas empresas e isso dificulta muito nossa escolha na hora de comprar seguidores no Instagram. Podemos afirmar que grande parte dessas empresas não entregam os seguidores com alta qualidade, e o pior, demora muito até chegar todos os seguidores. Sabemos que a grande maioria dessas empresas não tem sistema de reposição, ou seja, com o passar o tempo os seguidores podem sumir. Isso acontece porque essa empresa está trabalhando com seguidores fakes, que além de não servir pra nada, prejudica seu engajamento.

Fique atento, compre seguidores de empresas que possuem garantia de reposição, como o Go Followers.

Como fazer uma compra de seguidores segura?

Antes de comprar veja 7 dicas importantes na hora de escolher a melhor empresa:

•Observe se a empresa tem atendimento via Whatsapp (Todas as empresas da nossa lista possui)

•Envie uma mensagem para o Whatsapp para confirmar se realmente existe

•Veja se o site da empresa possui cadeado para uma compra segura

•Confira as avaliações dos clientes, afinal, eles são o espelho da empresa

•Faça uma pesquisa rápida entre as 5 empresas da nossa lista e verifique o preço de cada uma

•Saiba quais formas de pagamento a empresa possui (As 5 empresas que listamos trabalham com MercadoPago, Pagseguro e Paypal)

•Deixe seu perfil em modo público para receber os serviços (Seu perfil não pode estar privado)

10 Benefícios de comprar seguidores no Instagram

Se você ainda não é um expert no mercado, você está no lugar certo! Confira nossa lista com os principais benefícios de comprar seguidores no Instagram:

•Você pode comprar 10k seguidores e liberar o "Arrasta pra Cima"

•Em grande maioria você recebe seguidores reais e brasileiros

•Compre seguidores barato com teste grátis e experimente o serviço

•Você só precisa informar seu nome de usuário, sem a necessidade da senha

•Os seguidores permanecem no seu perfil por muito tempo

•A entrega dos seguidores é imediata, ou seja, em poucos minutos você recebe tudinho!

•Aumenta em 95% seu Ranking de Engajamento no Instagram

•Você só irá receber os seguidores e não precisa seguir ninguém

•Atendimento pelo Whatsapp 24 horas por dia

•Impulsionamento e visibilidade para muito mais pessoas

•Estratégia ideal para aumentar as vendas do seu negócio

•Investimento baixo e retorno garantido

Observe que listamos apenas alguns benefícios, mas a lista é muito maior. Só queremos lembrar você que é essencial escolher empresas que não utilizem contas falsas (fakes). Dessa maneira, os benefícios de comprar seguidores reais estará garantido e seu Instagram irá crescer "de verdade".

Como, onde e quando comprar seguidores com Teste Grátis?

A compra de seguidores nem sempre é fácil para algumas pessoas e as dúvidas são tantas que muitos acabam desistindo de impulsionar sua conta no Instagram simplesmente por não saber algumas informações. Fique tranquilo, vamos te ajudar a comprar seguidores barato, seguro e com teste grátis de forma descomplicada.

Primeiro é importante destacar que todos os sites da nossa lista são sérios, com vasta experiência no mercado e que atuam com a compra de seguidores teste, ou seja, é possível experimentar o serviço. Sendo assim, é você que decide quando vai dar o ponta pé inicial para impulsionar o seu Instagram. Você pode começar pelo site Teste Seguidores.

Conclusão sobre a compra de seguidores no Instagram

Com uma boa estratégia de marketing no Instagram e utilizando sites seguros, os bons resultados irão aparecer muito rápido. Comprando seguidores reais no Instagram de empresas que trabalham com perfis brasileiros, reais e ativos é o caminho mais curto para fazer o seu Instagram crescer rápido e melhorar seu ranking de engajamento e obter a prova social.

Esperamos que esse artigo tenha tirado suas principais dúvidas com relação a compra de seguidores no Instagram e nosso critério de avaliação dos melhores sites é com base no tempo que cada um está no mercado, ou seja, quanto mais antigo, mais confiável. Tome cuidado com empresas novas, muitas delas vendem seguidores fakes e isso pode prejudicar seu perfil, escolha uma das empresas acima para comprar seguidores e curtidas com tranquilidade.

Conseguir seguidores no Instagram nunca foi tão fácil. Agora é com você! Vai ficar esperando ou vai ser o próximo influenciador?

Um abraço e até o próximo artigo.



Conteúdo de responsabilidade do anunciante

