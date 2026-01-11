Grupo URB finaliza 2025 em ritmo de expansão e consolida liderança em mídia OOH no Norte e Nordeste

A UrbNews, plataforma de conteúdo multitelas do Grupo Urb, também teve um ano de avanços significativos / Crédito: Divulgação

estratégicos.O ano de 2025 foi decisivo para o Grupo Urb, que consolidou sua posição como uma das principais forças do mercado de mídia Out Of Home (OOH) no Norte e Nordeste do Brasil. Com uma estratégia baseada em expansão territorial, investimentos em tecnologia e fortalecimento de suas marcas, o grupo encerra o período com resultados expressivos e projeções ainda mais robustas para 2026. No Ceará, mercado de origem e principal base de atuação, o Grupo Urb reforçou sua liderança ao ampliar significativamente sua cobertura. A implantação de novos painéis de LED em cidades estratégicas do interior, como Sobral, Juazeiro do Norte e Crato, marcou uma nova fase de interiorização da mídia digital,

aproximando marcas e consumidores em diferentes realidades urbanas. A Região Metropolitana de Fortaleza também apresentou crescimento relevante, com aumento do número de ativos e maior presença nos principais corredores de circulação da capital. “O Ceará segue sendo um mercado estratégico para o Grupo Urb. Em 2025, conseguimos avançar não apenas em volume, mas em qualidade de cobertura, levando tecnologia, inteligência e responsabilidade para diferentes cidades do

estado”, afirma Daniel Joca, diretor executivo do Grupo Urb.

O movimento de expansão também se destacou nas afiliadas do Norte e Nordeste. As operações nos estados do Maranhão, Piauí, Pará e Amazonas registraram crescimento de 87% ao longo do ano, impulsionado pela ampliação da cobertura e pela consolidação da marca nesses mercados. O resultado reforça a capilaridade do grupo e sua capacidade de adaptação às particularidades regionais. Outro marco importante de 2025 foi a aquisição da franquia Eletromidia Maceió,ampliando a atuação do Grupo Urb no Norte e Nordeste. A operação reforça a estratégia de crescimento sustentável e fortalece o posicionamento do grupo como referência em mídia OOH digital, ampliando sua presença em mercados estratégicos.

estratégicos. Em 2025, a UrbNews, plataforma de conteúdo multitelas do Grupo Urb, avançou significativamente ao expandir sua atuação para as novas praças, com foco em conteúdo regional, coberturas especiais e parcerias locais. Entre os destaques do ano está o lançamento do FUTEBORA, projeto de jornalismo esportivo comandado por Caio Ricard, voltado ao futebol cearense e regional, que rapidamente se

consolidou como um dos mais relevantes e engajadores do cenário local, fortalecendo a conexão com o público e ampliando as possibilidades de entrega de informação e entretenimento em múltiplos formatos. “Foi um ano de crescimento consistente, expansão estratégica e amadurecimento das nossas operações. Mais do que números, 2025 representa a consolidação de um modelo de negócio sólido e preparado para os próximos desafios. Seguimos fortes para 2026, com grandes atualizações e novos projetos que vão elevar ainda mais o padrão da mídia OOH nas regiões onde atuamos”, destaca Daniel Joca.

fortes para 2026, com grandes atualizações e novos projetos que vão elevar ainda mais o padrão da mídia OOH nas regiões onde atuamos”, destaca Daniel Joca. Com resultados expressivos e uma visão clara de futuro, o Grupo Urb encerra 2025 reafirmando seu compromisso com inovação, expansão responsável e transformação da comunicação urbana, projetando um 2026 ainda mais ambicioso para suas marcas e operações.