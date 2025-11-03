Grupo Urb expande operações no Ceará e leva mídia DOOH para Sobral e Juazeiro do Norte

Em Sobral, a operação já começa com sete painéis publicitários digitais, estrategicamente posicionados em avenidas e pontos de grande circulação / Crédito: Divulgação

Referência nacional no segmento de mídia OOH, o Grupo Urb anuncia sua chegada às cidades de Sobral e Juazeiro do Norte, reforçando sua estratégia de crescimento regional e de fortalecimento da comunicação fora dos grandes centros urbanos. A expansão faz parte do plano da empresa de consolidar a UrbMídia como uma das principais plataformas de mídia digital exterior do país, com presença cada vez mais expressiva no Ceará e em todo o Nordeste.



Sobral recebe sete painéis digitais em locais de grande visibilidade

Em Sobral, a operação já começa com sete painéis publicitários digitais, estrategicamente posicionados em avenidas e pontos de grande circulação. Os painéis oferecem alta visibilidade e impacto visual, conectando marcas ao público local com eficiência e tecnologia.

Com a chegada à cidade, o Grupo Urb cria novas oportunidades para empresas regionais e nacionais que desejam fortalecer sua presença no interior do Ceará, aproveitando o potencial econômico e populacional de Sobral, um dos principais polos de desenvolvimento do estado. Juazeiro do Norte inicia operação com quatro painéis e plano de expansão



Já em Juazeiro do Norte, a UrbMídia inicia suas atividades com quatro painéis digitais, com projeção de chegar a oito unidades até dezembro deste ano. A operação acompanha o ritmo de crescimento e o dinamismo comercial da cidade, reconhecida como um dos maiores centros urbanos e religiosos do Nordeste.“Nosso objetivo é levar soluções de mídia OOH de alta qualidade para além das capitais. Sobral e Juazeiro são polos estratégicos no Ceará, com forte atividade comercial e um público consumidor cada vez mais conectado”, destaca Valdomiro Neto, Diretor de Marketing do Grupo Urb.

UrbMídia transforma a paisagem urbana com tecnologia e impacto visual

Com foco em inovação, design e tecnologia, a UrbMídia vem transformando a paisagem urbana por meio de painéis digitais de última geração, disponíveis em formatos compactos e de grande porte.

Além da exposição vibrante e dinâmica, a plataforma oferece monitoramento on-line e sistema de métricas de audiência, permitindo aos anunciantes acompanhar o desempenho e o alcance de suas campanhas em tempo real. Essas soluções reforçam o compromisso da empresa com a transparência, mensuração de resultados e eficiência em mídia exterior.



Mídia DOOH democratiza a comunicação fora das capitais

A chegada da UrbMídia ao interior do Ceará reafirma o propósito do Grupo Urb de democratizar o acesso à mídia DOOH e impulsionar a presença de marcas em mercados regionais.

Com uma cobertura inteligente e crescente no estado, o Grupo Urb segue conectando pessoas, marcas e cidades através da comunicação digital em ambientes urbanos, valorizando a força econômica e cultural do interior nordestino.

