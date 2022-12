Empresas adotam parcerias com benefícios para fidelizar clientes

Há dois anos no mercado, a startup Urbis atua em Fortaleza para gerar economia no dia a dia de seus assinantes. Já são mais de 5.000 utilizações e 40 parceiros em gastronomia, serviços e produtos pela Cidade. Cada cliente Urbis economiza em estabelecimentos que vai com certa frequência, como restaurantes, hamburguerias, barbearias e lojas de suplementos. Lugares que fazem parte da rotina das pessoas.

De acordo com Luiz Santos, CEO da Urbis, quando a startup surgiu, havia uma iniciativa semelhante no Reino Unido e outros projetos parecidos no Brasil, porém, voltados exclusivamente à gastronomia. “O Urbis faz as pessoas economizarem dinheiro em coisas do dia a dia. Acreditamos que essa economia possibilite fazer, adquirir e experienciar novas coisas. Urbis é mais liberdade”, defende. O crescimento da startup até o final de 2018 já foi de 100%, comparado ao ano anterior.

Luiz cita que descontos podem levar as pessoas a lugares que elas não costumam ir, mas que não conseguem manter isso como hábito. “O que acontece é que você vai ali uma vez e não há recorrência. Com o Urbis, nós trazemos isso para uma porção de estabelecimentos onde consumimos diariamente ou para um lugar aonde vamos com frequência, não só ligado à gastronomia, mas também a outros serviços e produtos.”

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O consultor Igor Alves, 27, conheceu o Urbis em 2017, mas só começou a usar Urbis este ano. “Desde então, já economizei algo em torno de R$ 100 por mês. Os restaurantes perto de onde trabalho são parceiros da startup e servem comidas saudáveis. Isso me estimulou a me alimentar melhor, além do retorno econômico positivo.” De acordo com Igor, o principal benefício é a praticidade de uso e a extensão da rede de parceiros, que não se restringe somente à gastronomia.

Crescimento

Em 2017, a startup passou a fazer parte do guarda-chuva da Casa Azul, aceleradora de startups do Grupo de Comunicação O POVO. “Esse passo ampliou nossas perspectivas e ajudou no crescimento. No fim de 2018, negociamos nossa primeira captação de investimento, num perfil “smart money”, onde o investidor também aplica sua expertise ao negócio”, pontua Luiz Santos. Com a chegada desse aporte, ele aponta o fortalecimento na área tecnológica. “Estamos trabalhando melhor a coleta e a visualização dos dados estratégicos que capturamos. Queremos avançar nessa parte de business intelligence.”

De acordo com Luiz, a meta para 2019 é estender a atuação da startup para o lado corporativo. “Visamos ofertar essa economia de modo que o salário dos colaboradores possa render mais. Queremos aprimorar ainda nossa tecnologia de coleta e tratamento de dados, e queremos crescer”, pontua.

Como se cadastrar?

Quem deseja se cadastrar e utilizar o Urbis pode fazer o cadastro pelo site cartaourbis.com.br. Os primeiros 29 dias são gratuitos, em que o cliente tem acesso à economia nos parceiros da startup. Ao se cadastrar, é possível economizar em todos os locais que aceitam Urbis, basta identificar-se com o CPF na hora de pagar.

Após o primeiro mês, o pagamento passa a funcionar via cartão de crédito, como outros serviços de assinatura mensal. A diferença do Urbis é que quanto mais o usuário utiliza, menos ele paga na mensalidade. Se usar de zero a duas vezes por mês, o valor é de R$ 12,99, se utilizar de três a quatro vezes, R$ 9,99 e, a partir de cinco ou mais vezes, R$ 6,99.

Estabelecimentos já cadastrados no Urbis

Gastronomia

Cantinho do Frango (Aldeota), Donadel Burger Shop, Cora, Orgânico Alimentação Saudável, La Frontera Tex Mex Grill, Santa Gela, Bulls Beer House, Colher Restô, Hamburgueria 88 (Meireles, Parquelândia e Maraponga), Boali (Shopping Del Paseo e Iguatemi), Seletti (Shopping Del Paseo e Iguatemi), Soul Fit Juice Bar, Pistacchio Gelato Italiano, Vakêro Grill, Pepe Nero, Corleone Pizza, Express, Sucré (Nunes Valente e Virgílio Távora), Laziz Arabic Food, We Love Pizza (Delivery), Le Green, Floresta da Pipa, West Burger´n Bar, Toston - Comida Venezuelana, Monet Gourmet, Magus (Meireles) e Villa da Pipa.

Serviços

Barbearia VIP, Seu José Barbearia e Mulher Cheirosa (RioMar e Dionísio Torres).

Produtos

Design ByU, SNF Suplementos (Dionísio Torres e Meireles) e Levíssima.

Cadastre-se no Urbis

Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Tags