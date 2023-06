Urbeletric planeja 50 estações de carregamento de carros elétricos em Fortaleza

Além de Fortaleza, a Ubeletric já está em dois municípios do litoral: Fortim e Jericoacoara (Praia do Preá) e pretende seguir a linha de crescimento dos carros elétricos no País

A Urbeletric, empresa cearense de abastecimento e tecnologia para carros elétricos, planeja em 2023 a instalação de 50 estações de carregamento. É o que revela o sócio-proprietário da companhia, Gabriel Joca. "Com as instalações em 2023, nossa projeção é dobrar esse número em 2024", destaca.

O pensamento da Urbeletric está em linha com a crescente demanda de carros elétricos no Brasil. De acordo com dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), foram 5.989 unidades emplacadas em março. O crescimento é de 55,5% em comparação com o mesmo período do ano passado.

O interior do Ceará também será contemplado com a tecnologia. "Vamos expandir ainda mais a nossa presença. Atualmente já estamos em dois municípios do litoral: Fortim e Jericoacoara (Praia do Preá). Há localidades que estão inseridas em nosso planejamento estratégico", comenta.

O avanço para outros Estados do Nordeste é avaliado. "É algo para pensarmos mais no ano de 2024", assegura.

Tecnologia personalizada.

A Urbeletric instala modelos de estações de carregamento de veículos elétricos de acordo com as características do cliente. "Em shopping centers utilizamos as estações com telas, feitas aqui mesmo em Fortaleza em aço carbono com carregadores que variam sua potência de 7kw a 22kw", explica.

A empresa entrega soluções como venda de carregadores, estações em prédios residenciais, comerciais e muitos outros.