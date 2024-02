Faculdade cearense inova e oferta ensino superior bilíngue

A busca por oportunidades no mercado de trabalho internacional é um movimento cada vez mais adotado pelos brasileiros. O documento “Comunidades Brasileiras no Exterior”, apresentado pelo Ministério das Relações Exteriores do governo federal, aponta que, em 2022, cerca de 4,5 milhões de brasileiros residiam em territórios internacionais.

Alinhada a essa tendência, a Faculdade Uninta Fortaleza oferta um ensino superior bilíngue (português e inglês), oferecendo aos alunos o contato com o idioma estrangeiro do primeiro semestre até o final do curso. De acordo com o diretor geral da instituição, Dr. Vicente Landim, a modalidade é a primeira no Ceará.



“Nossa principal missão é ofertar educação superior de qualidade, formando profissionais de excelência e seres humanos capacitados para atender às demandas do mercado de trabalho nacional e internacional”, indica. O professor garante que a inovação agrega aos estudantes um diferencial significativo em seleções para vagas de trabalho, mestrados e doutorados fora do Brasil.



Conheça o ensino bilíngue da Uninta



Logo no início do curso, o aluno Uninta Fortaleza começa o aprendizado do inglês com a disciplina Communicative English. A matéria tem como objetivo desenvolver amplamente habilidades comunicativas no idioma, como a compreensão e a expressão oral, criando situações em diversos contextos cotidianos e acadêmicos.



A Uninta é parceira de instituições fora do Brasil, que poderão receber os alunos da faculdade para experiências internacionais Crédito: Divulgação/Uninta A instituição apresenta uma infraestrutura pensada para proporcionar uma convivência com o idioma Crédito: Divulgação/Uninta

Além disso, o currículo da faculdade ao longo da graduação conta com disciplinas da área de formação do estudante ofertadas, também, em inglês. O intuito é que o aluno se familiarize com a vivência que será cotidiana na vida daqueles que optarem por intercâmbios fora do País.



A instituição também apresenta uma infraestrutura pensada especialmente para proporcionar uma convivência com o idioma, com sinalizações internas em inglês e português. Já no espaço English Zone, os alunos podem se reunir e desenvolver ações e discussões utilizando somente a língua estrangeira.