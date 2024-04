Pronto Atendimento Virtual Pediátrico: demanda cresce 66% na Unimed Fortaleza

Mesmo com o fim do isolamento imposto pela pandemia de Covid-19, a telemedicina continua aumentando o número de usuários. Com a alta incidência de doenças sazonais como gripe, dengue, diarreias e outras, muitas pessoas evitam sair de casa por receio de contaminação ou por dificuldades de locomoção. Isso resultou em um aumento da procura pelo atendimento virtual, principalmente para as crianças, em unidades particulares de saúde da Capital cearense. A Unimed Fortaleza, por exemplo, registrou, em 2023, um crescimento de 66% na demanda pelo serviço, em relação ao ano anterior.



Em 2022, foram realizadas 11.508 teleconsultas pela operadora. Já em 2023, esse número subiu para 19.152. Diante do cenário, a empresa estendeu o horário de seu Pronto Atendimento Virtual, das 7h às 21h, todos os dias. Além do corpo médico, o serviço conta, ainda, com uma equipe de especialistas em inovação e tecnologia para promover a melhor experiência a clientes e profissionais.



De acordo com a coordenadora de Telessaúde da Unimed Fortaleza, Dra. Danielle Queiroz, em situações de sintomas leves a moderados é recomendável evitar a ida às unidades de saúde e optar pelas consultas virtuais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A principal vantagem é a segurança do paciente, que pode ser assistido no conforto de sua casa, evitando, assim, exposição a ambientes hospitalares da emergência. E da mesma forma que ocorre com o atendimento presencial, é possível obter prescrições médicas, atestados e encaminhamentos para exames, quando necessário", explica a médica.