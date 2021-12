Nova campanha institucional da Unimed Ceará traz poeta Bráulio Bessa como protagonista

Nascido e criado na cidade de Alto Santo, município da Região do Vale do Jaguaribe, o poeta Bráulio Bessa reúne hoje uma legião de fãs, que ultrapassa as fronteiras do Estado e, até mesmo, do Nordeste, região muito bem representada por ele. O artista foi escolhido para atuar, neste fim de ano, na campanha institucional da Unimed Ceará, que inicia 2022 com um novo posicionamento, priorizando o acesso à saúde aos moradores de macrorregiões do interior do Estado.

A nova comunicação da operadora de planos de saúde, que tem como um dos motes principais a frase “Cuidar bem é cuidar do nosso interior”, tem o intuito de reforçar o olhar diferenciado da instituição para o Ceará como um todo, acompanhando investimentos no que tange à estrutura de rede, e produtos e serviços. O plano de mídia prevê inserções na web e em veículos de comunicação de massa, como rádio, TV e jornal impresso, além de ações de marketing de influência e outras soluções, como a mídia outdoor.

“Estar cada vez mais perto dos cearenses. Esse tem sido o nosso propósito. Entendemos que o acesso à saúde é um direito de todos e é nosso papel se voltar para este público do interior, oferecendo a ele não só produtos e serviços, mas todo cuidado e atenção necessários. Descentralizar o nosso trabalho pelas macrorregiões do Estado tem sido nossa prioridade e um dos nossos maiores desafios, que requer investimentos, que vão muito além da infraestrutura”, afirma o presidente da Unimed Ceará, Darival Bringel de Olinda.

“Estamos conseguindo, aos poucos, abranger diferentes lugares em parceria com as singulares, que são grandes aliadas da Federação das Unimeds do Estado do Ceará. A Unimed Crateús, por exemplo, conta com um pronto atendimento (em expansão), que tem ampliado cada vez mais a sua atuação, beneficiando nossos clientes daquela região. Em Limoeiro, o Hospital Vale do Jaguaribe (em expansão), também tem dado todo suporte e, além disso, aquele município conta ainda com a nossa Clínica de Atenção Integral à Saúde, com o foco no novo modelo assistencial de atuar na prevenção e promoção da saúde. Na região do Pecém, temos uma Policlínica que deve, em breve, ter sua estrutura ampliada. Foram iniciados ainda os trabalhos para a construção de um Hospital no Centro Sul do Ceará, na cidade do Iguatu”, afirma Darival.

Com o novo posicionamento, a Unimed Ceará pretende priorizar a construção de novas clínicas de Atenção Integral à Saúde, como a que será ampliada em Fortaleza, após a aquisição, pelos próximos dez anos, do prédio onde funcionava a sede do antigo Ibeu Ceará, na rua Nogueira Acioli. A operadora quer construir, entre os clientes, uma cultura de cuidado integral, com o foco na prevenção e promoção da saúde, abrangendo igualmente questões físicas, emocionais e sociais, que afetam diretamente na qualidade de vida e bem-estar do paciente.

Como principal aliado, a operadora tem o investimento cada vez maior em tecnologia e inovação, o que permite encurtar distâncias e buscar ferramentas que possibilitem estar mais perto dos clientes. Um exemplo disso é a telessaúde, por meio de uma equipe multidisciplinar da AIS Virtual. O que se quer é humanizar o ambiente virtual, na busca pelo “olho no olho”, através das telas, fazendo, acima de tudo, com que o paciente desenvolva habilidades de percepções de autoconhecimento do seu corpo, de modo que saiba identificar com antecedência quando algo não está bem, tornando-se um dos protagonistas do cuidado com a saúde.

A Unimed Ceará atua como operadora de planos de saúde privada em todas as regiões da unidade federativa. Fundada em 1985 sob um modelo empresarial cooperativista, configura-se como Federação das Unimeds do Estado do Ceará ao reunir nove filiadas em seu sistema, compondo uma rede integrada que facilita o acesso de clientes em clínicas, hospitais e consultórios médicos em suas próprias cidades. Sua missão é promover o Cooperativismo Médico por meio do fortalecimento das Unimeds filiadas e prestar serviços como Operadora de Plano de Saúde, com práticas sustentáveis e atendimento humanizado, garantindo a satisfação de seus clientes.

