Beach tennis se transformou no esporte da vez

Com a pandemia, a procura por esportes ao ar livre deu um salto, e o beach tennis conquistou de vez o coração do fortalezense. Como uma prática de fácil acesso, virou mania entre os cearenses e ganha cada vez mais engajamento e procura nas redes sociais, principalmente, por lugares apropriados para tal modalidade esportiva.

Nosso litoral favorável vem reunindo a cada dia um maior número de adeptos. E é bem verdade que ele tem conseguido mudar a vida de muita gente, não só com benefícios físicos, mas também proporcionando mais bem-estar e qualidade de vida através do contato direto com a natureza, já que “os pés na areia” sempre trazem bons fluidos.

Na Arena Beira Mar, por exemplo, as quadraa de beach tennis são bastante disputadas. A Unimed Ceará, com o objetivo de levar mais qualidade de vida às pessoas por meio da prática de atividade física, adotou o espaço esportivo que fica de frente ao Jardim Japonês. O lugar que tem aproximadamente 3 mil metros quadrados de área passou por uma reforma em 2018 e ganhou uma nova estrutura.

A reforma incluiu melhorias não só nas quadras já existentes. O espaço ganhou uma paisagem mais moderna e ficou também mais acessível com a nova identidade visual. Algumas novidades merecem destaque: novas arquibancadas com toldos que protegem contra sol, pista de livre acesso à praia, lixeiras de coleta seletiva e uma praça com bicicletário, além do espaço Pet e um totem de sinalização. Entre as práticas esportivas presentes no local estão: vôlei de praia, futebol de areia, beach tennis e futevôlei. Além de basquete, futsal, aulas de zumba, entre outras atividades.

Somente no Ceará, a estimativa é que mais de 8 mil pessoas já pratiquem o esporte de forma profissional e amadora, segundo a Federação Cearense da modalidade. Fortaleza já é considerada uma das cidades com mais praticantes, distribuídos em quadras na Avenida Beira-Mar, na Praia do Futuro e dentro de centros de esportes.

Unimed Ceará, com o objetivo de levar mais qualidade de vida às pessoas por meio da prática de atividade física, adotou o espaço esportivo que fica de frente ao Jardim Japonês (Foto: divulgação)



Além da mudança no estilo de vida de quem joga, o Beach Tennis também surgiu como possibilidade de renovação de negócios e novas oportunidades para mercados já consolidados. Com tanta gente envolvida na modalidade, um nicho de situações comerciais também se abriu para quem investe no esporte.



