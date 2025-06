Escolha do curso médico: a importância da qualidade

Unichristus obtém nota máxima em indicador de desempenho do MEC e figura como o 10º melhor curso médico do Brasil

Muitos estudantes do ensino médio, ou mesmo já graduados, que desejam cursar medicina têm dúvidas sobre onde realizar a formação. A decisão entre permanecer no Ceará ou mudar-se para outro estado soma-se à preocupação de que a instituição escolhida possa não corresponder às expectativas – seja porque o curso não desperte o entusiasmo do estudante, seja por deficiências na estrutura e no ensino.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora



Como escolher onde estudar Medicina?



O primeiro passo é refletir sobre o tipo de profissional que se deseja tornar. Em seguida, é essencial pesquisar detalhadamente sobre o curso pretendido, dialogando com estudantes matriculados e egressos das diferentes instituições.

O terceiro passo consiste em investigar o desempenho do curso nas seleções para residência médica. Para aqueles que almejam realizar residência no exterior, é fundamental verificar se o curso possui certificação do Sistema de Acreditação de Escolas Médicas (Saeme), pois esse certificado tem validade internacional.

Por fim, mas igualmente relevante, vale consultar as avaliações do MEC por meio de indicadores como o Conceito Preliminar de Curso (CPC) e o Índice Geral de Cursos (IGC).

No Ceará, apenas duas instituições alcançaram a nota máxima (5) no IGC: a Unichristus, que também figura como o 10º melhor curso médico do Brasil, e a Universidade Federal do Ceará (UFC).