Instituição de ensino superior cearense lidera percentual de notas 5 em indicador do MEC

Unichristus obtém nota máxima em 88% das graduações analisadas, liderando um dos principais indicadores de qualidade do ensino superior no País

O Centro Universitário Christus (Unichristus), sediado em Fortaleza, obteve conceito máximo (5) em 15 dos 17 cursos no Conceito Preliminar de Curso (CPC), indicador de qualidade do Ministério da Educação (MEC) que avalia os cursos superiores do Brasil.

O resultado corresponde a 88,2% das graduações analisadas, o maior índice entre universidades e centros universitários que tiveram, pelo menos, dez cursos avaliados pelo MEC.