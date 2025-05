Fisioterapia Unichristus: melhor formação de profissionais do País com nova clínica-escola de alta qualidade

Formação prática ampla é destaque do curso. Clínicas-escolas oferecem atendimento em amplas áreas da saúde

Um dos destaques da formação é sua vasta carga horária prática , com atividades feitas nas disciplinas, nos estágios curriculares e em projetos de extensão, oferecendo aos alunos vivências objetivas ao atender pacientes em contextos reais.

O Conceito Preliminar do Curso (CPC) do Ministério da Educação (MEC) posicionou o curso de Fisioterapia da Unichristus em 1º lugar no País entre todas as 711 instituições de ensino superior públicas e privadas avaliadas.

Para isso, o curso mantém clínica-escola no campus Parque Ecológico e, mais recentemente, no campus Parquelândia, com atendimentos nas áreas de traumato-ortopedia, neurologia, esportiva, pediátrica, aquática, gerontologia, reumatologia, saúde da mulher, respiratória, cardiovascular e dermatofuncional.

Para a Unichristus, a formação do aluno e sua preparação para o mercado de trabalho são essenciais. “Somos recebidos nas clínicas-escola e acompanhados desde o início, mostrando o quanto esse ambiente contribui para o crescimento de cada um”, afirma Kaleb Acário, aluno do 7° semestre de Fisioterapia do campus Parquelândia.

Funcionamento

As clínicas-escola de Fisioterapia da Unichristus funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, mediante agendamento. Informações: (85) 3499-1349 (Campus Parquelândia) e (85) 3265-8123 (Campus Parque Ecológico).