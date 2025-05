Ceará terá primeiro programa de Doutorado particular em Medicina

Com graduação em Medicina no top 10 do país, Unichristus lança primeiro doutorado particular do Ceará na área / Crédito: Divulgação

Em abril, o Ministério da Educação (MEC) divulgou os resultados de um dos seus principais indicadores de qualidade do ensino superior, o Conceito Preliminar de Curso (CPC), e o curso de Medicina da Unichristus figurou entre as 10 melhores do Brasil, entre todos os 309 cursos da área avaliados, e como o melhor do Estado, entre públicas e particulares. Agora, a instituição amplia seu protagonismo na área: nesta semana, a Unichristus abre inscrições para o primeiro programa de Doutorado particular em Medicina do Ceará, iniciativa até então inédita no setor privado estadual.