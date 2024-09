Unichristus celebra 30 anos e se consolida como a melhor particular do Ceará, segundo o MEC

Em 2024, a Unichristus recebeu a aprovação para oferecer Doutorado em Direito, Doutorado em Odontologia e Doutorado em Cirurgia Minimamente Invasiva Crédito: Divulgação/Unichristus

A educação superior no Ceará celebra os 30 anos de uma das suas principais instituições de ensino: o Centro Universitário Christus. Fundada em 1994, a Unichristus se destaca como a melhor instituição de ensino superior particular do Ceará, segundo a avaliação do Índice Geral de Cursos (IGC) feita pelo Ministério da Educação (MEC).

O resultado reflete a qualidade empregada no corpo docente e nas metodologias de aprendizagem, que se materializam, entre outros aspectos, na imersão na prática, nas políticas de pesquisa e extensão, disponíveis aos alunos nas seis sedes (Dom Luís, Parque Ecológico, Benfica, Parquelândia e Aldeota, em Fortaleza; e Eusébio, na Região Metropolitana) e nos inúmeros cursos ofertados, nas áreas de saúde, tecnologia, educação, ciências jurídicas e ciências sociais.

"Ao tratar com esmero e responsabilidade um bem tão primordial quanto a educação, o Centro Universitário Christus se dedica, constantemente, ao impacto positivo que seus colaboradores, professores, alunos e egressos deixam na sociedade cearense há tantas décadas", afirma o reitor José Rocha.

Novos doutorados

No segundo semestre de 2024, a Unichristus alcançou mais um marco significativo em sua trajetória ao receber a aprovação para três doutorados: Doutorado em Direito, Doutorado em Odontologia e Doutorado em Cirurgia Minimamente Invasiva.

Esses novos programas representam um avanço significativo na oferta de formação de alto nível no Ceará e visam capacitar, ainda mais, os profissionais das respectivas áreas, oferecendo uma formação de maior complexidade e alinhada com as demandas contemporâneas do mercado e da sociedade. Com esses cursos, a Unichristus consolida sua posição como referência em educação superior no Estado e nas regiões Norte e Nordeste. Ensino que se reflete em assistência junto à comunidade

Além de expandir sua oferta acadêmica em nível de pós-graduação, a Unichristus se destaca na qualidade da formação de seus alunos. Como forma de pôr em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula, a Unichristus possibilita aos estudantes, sob a supervisão dos professores, a realização de atendimentos gratuitos à população.

As Clínicas Escola e os Núcleos de Práticas são os espaços que recebem o público em Medicina, Odontologia, Direito, Ciências Contábeis, Psicologia, Fisioterapia, Nutrição, entre outras. Somente nos últimos cinco anos de atividades, foram mais de 330 mil atendimentos realizados em todas as áreas oferecidas.

Trata-se do primeiro contato com vivências de mercado relacionadas à área escolhida pelo aluno, demonstrando que a aplicação de saberes é um grande preparatório para a vida profissional. Além disso, os atendimentos contribuem positivamente com a sociedade, uma das missões da Unichristus, no acolhimento à população e às suas diferentes necessidades.

Os ambientes destinados às inúmeras práticas utilizam técnicas e processos desenvolvidos ou adquiridos pelo centro universitário, como o colchão a vácuo, usado no atendimento odontológico de crianças, pessoas com deficiência física ou mental, ou que apresentam distúrbios comportamentais, sensoriais e de comunicação.