Unichristus é o melhor centro universitário do Brasil entre públicas e particulares, segundo o MEC

Todo estudante universitário quer saber se a instituição de ensino superior que escolheu para fazer a graduação ou a pós-graduação é de qualidade. O Índice Geral de Cursos (IGC), do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), está entre os indicadores que podem ser consultados com esse objetivo, porque mede o desempenho das instituições de ensino superior de todo o País.

No Ceará, o Centro Universitário Christus (Unichristus) se destaca como a melhor instituição particular do estado. O dado é da última edição do IGC, feito a partir dos resultados do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) de 2022. A informação foi divulgada pelo Inep no dia 2 de abril deste ano.

Expandindo a análise para o âmbito nacional, a Unichristus não apenas lidera o ranking cearense, mas também se posiciona como o melhor centro universitário do Brasil, considerando tanto as instituições públicas quanto as particulares. Esse reconhecimento é fruto do compromisso da Unichristus em oferecer uma educação de qualidade e inovadora.