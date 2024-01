Direito de escolha: selecionando a melhor instituição para seu futuro na advocacia

Muitos vestibulandos sonham em seguir carreira na área do Direito, mas nem sempre só fazer o curso é o suficiente. Com um mercado cada vez mais disputado, escolher bem a instituição em que se aprende é crucial para o bem-sucedido ingresso no mercado de trabalho e para a tão importante aprovação no Exame de Ordem da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB.

Dois indicadores são fundamentais nessa escolha: o primeiro deles é verificar se a instituição é chancelada pela própria OAB, que distribui o selo de qualidade “OAB Recomenda” às faculdades cujos alunos alcançam bons resultados. Em Fortaleza, apenas três instituições receberam por três vezes o selo da OAB recomenda: a UFC, a Unichristus e a Uni7.

Além disso, a nota no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes - ENADE é outro indicador importante, pois avalia o desempenho dos estudantes ao final do curso. Utilizando este critério, a Unichristus se destaca por ter a maior nota entre todas as instituições públicas e particulares do Ceará, no último exame realizado pelo MEC.