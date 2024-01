Renda dos graduados na Unichristus é mais que o dobro da média dos graduados no Ceará

Estudo também mostrou que os egressos da Unichristus atuam não só no Brasil, mas em países como Estados Unidos, Itália, Canadá, Argentina, Paraguai e Portugal Crédito: Divulgação: Unichristus/FALCAO JR

Pesquisa realizada pela Unichristus com ex-alunos revela que a renda média dos graduados na instituição é mais que o dobro da média dos graduados no Ceará e quatro vezes mais que a média salarial geral do Estado.

A pesquisa, realizada com egressos com até 8 anos de formados na Unichristus, entrevistou profissionais de 14 cursos diferentes, incluindo Administração, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Fisioterapia, Gastronomia, Odontologia, Processos Gerenciais, Radiologia e Sistemas de Informação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os resultados da pesquisa mostram que os egressos da Unichristus estão bem posicionados no mercado de trabalho. A média salarial dos graduados na instituição, sem incluir os alunos graduados em Medicina, é de R$7.782,87, enquanto a média salarial de graduados no Ceará é de R$3.774,96, segundo pesquisa do Caged, divulgada em novembro de 2023. Isso significa que os graduados da Unichristus recebem, em média, 2.1 vezes mais que a média dos graduados no estado.